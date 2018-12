Gemeenten laten de burger zelf vuurwerkvrije zones instellen

Gemeenten leggen de verantwoordelijkheid voor een veilige jaarwisseling bij ­inwoners. In zeker negen plaatsen, verspreid over het land, mogen bewoners hun buurt dit jaar voor het eerst uitroepen tot vuurwerkvrije zone. In andere gemeenten denkt de raad hier nog over na. Staat de hele straat achter het plan, dan levert de gemeente straatborden om voorbijgangers op de vuurwerkvrije ­zone te ­attenderen.

De gemeente Den Haag begon vorig jaar met de aanpak en bestempelt deze als succesvol. Daar voegen zich nu onder meer Almere, Borne, Oegstgeest, Weert en Delft bij. De vuurwerkvrije zones zijn op vrijwillige basis, handhaven door de politie zit er niet in. Gemeenten verwachten van bewoners dat zij buurtgenoten aanspreken als zijn zich niet aan het vrijwillige verbod houden. “We gaan uit van de kracht van de burger zelf”, schreef de Haagse burgemeester Pauline Krikke hierover in een evaluatie.

De gemeente Den Haag gaat een stappenplan meeleveren met tips om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen­­.

Dat is meteen het belangrijkste verschil met verplichte vuurwerkvrije zones, waar politie en buitengewoon opsporingsambtenaren boetes mogen uitdelen bij een heterdaad. Lokale bestuurders kondigen die gebieden vooral af in de buurt van zorginstellingen en kinderboerderijen.

Vanaf volgend jaar wordt het door nieuwe wetgeving makkelijker voor gemeenten om hele plaatsen vuurwerkvrij te verklaren. De landelijke politiek legt de bal zo bij hen neer, in weerwil van die gemeenten zelf. De Vereniging Nederlandse Gemeenten spreekt over een waterbedeffect en voorziet vuurwerktoerisme. Als het in stad A niet mag, gaat iedereen naar de naburige stad B, luidt de vrees.

Ontbrekende draagkracht Nu leggen gemeenten de bal op hun beurt bij bewoners. Veel steden kijken daarbij naar de gemeente Den Haag. De achttien straten en pleinen die zichzelf vorig jaar vuurwerkvrij verklaarden, lagen verspreid over de stad en bevonden zich in uiteenlopende typen wijken. Daarvan waren er zeventien achteraf positief. Zo waren de bewoners van een plein in de wijk Transvaal ‘erg tevreden’, ook al was er tegen de afspraken in toch nog een beetje vuurwerk afgestoken. Niet overal komen de vrijwillige zones zomaar van de grond “Er was één straat waar het niet naar wens ging”, zegt een woordvoerder van de Haagse burgemeester. “Maar dat kwam doordat de initiatiefnemer niet genoeg aandacht had gegeven aan zijn plan. Daardoor ontbrak draagkracht en wist niet de hele straat ervan­­.” De gemeente gaat daarom een stappenplan meeleveren met tips om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen­­. Door de vuurwerkproblematiek aan de inwoners over te laten, bespaart Den Haag geen geld op agenten, zegt de woordvoerder. “Die komen net zo goed als het ergens uit de hand loopt. En tijdens de jaar­wisseling is sowieso iedere agent ­nodig.” Niet overal komen de vrijwillige zones zomaar van de grond. In Hilversum – bekend als voortrekker van de verplichte variant – kunnen bewoners ook voor het eerst zelf om straat­borden vragen. Bewoners blijken echter bang te zijn voor ruzie in de straat. Zes bewonersgroepen hebben zich ­inmiddels gemeld, maar een aantal van hen vooralsnog alleen om informatie op te vragen. “Drie groepjes denken er nog over na”, aldus een woordvoerder.

Knalvrije straat Amanda Krul lukte het in Den Haag juist vrij makkelijk om haar straat knalvrij te krijgen. “Er wonen veel honden, konijnen en vogels bij ons in de straat. Dat hielp nogal”, zegt ze. Ze moest ongeveer tien woningen langs om iedereen mee te krijgen. “We hebben veel jongeren in de buurt hier, en die houden van illegaal vuurwerk. Maar je zag vorig jaar echt dat ze de straat uitliepen, voorbij de borden dus, om dat af te kunnen steken.” Dit jaar geeft ze de straat weer op als vuurwerkvrije zone. De borden van vorig jaar kan ze opnieuw gebruiken.

