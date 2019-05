Gemeenten dreigen te stoppen met Jeugdzorg. Is dit een kantelpunt?

Nederlandse gemeenten dreigen om de jeugdzorg en ondersteuning voor mensen met een psychische stoornis aan het Rijk terug te geven. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een open brief in het Algemeen Dagblad. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor deze zorg, maar lopen tegen talloze obstakels aan in de uitvoering van deze taken.

Over de zogeheten decentralisatie verscheen de afgelopen jaren het ene vernietigende rapport na het andere. De jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning van psychisch kwetsbare volwassenen nemen beide in omvang toe, terwijl de gemeenten geen extra geld ontvangen. Dat zorgt voor nijpende tekorten die soms tot regelrechte ‘woede’ leiden bij gemeenten, aldus de VNG in de brief.

De VNG publiceert de brief op het moment dat de onderhandelingen met het Rijk over extra geld in volle gang zijn. “Wij hebben deze stap gezet, omdat het water ons aan de lippen staat”, zegt Angela de Jong van de VNG. “Het is niet gebruikelijk om ons op deze manier kenbaar te maken. Maar er komt naar onze zin niet genoeg uit de gesprekken met het ministerie”, aldus De Jong.

Zulke miljoenentekorten hebben grote gevolgen, aldus de gemeenten: denk aan groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg - nu al een groot probleem - en overlast van verwarde personen waarvoor geen opvang of zorg is, maar ook hogere belastingen of de sluiting van bibliotheken en andere voorzieningen.

‘Giftige cocktail’

De gemeenten zijn niet de enige die de druk opvoeren. Ook de vakbonden doen dat. Zij eisen dat vóór juni de bezuiniging van 450 miljoen euro op jeugdzorg, die gelijk opging met de decentralisatie, wordt teruggedraaid. Ook willen zij dat er 300 miljoen euro bij komt om de toegenomen vraag naar jeugdzorg op te vangen.

De vraag is of de open brief een kantelpunt wordt in de slepende discussie over de decentralisatie. “Geld vormt nooit alleen een kantelpunt, maar is er wel een voorwaarde voor”, reageert Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. “Ik heb in 2013 al gezegd dat het een giftige cocktail is om te veranderen en tegelijk te bezuinigen.”

Deze week was hij nog druk met het regelen van zorg voor een suïcidaal meisje. Ze zou twee maanden moeten wachten op een traumabehandeling, maar dat zou haar dood kunnen betekenen. “Bij een andere levensgevaarlijke ziekte zou een kind met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht worden.” Gelukkig heeft Van der Helm toch een plek kunnen vinden waar het meisje volgende week terecht kan.

“Dit gebeurt in de jeugdzorg, op dit moment”, zegt de lector. “Er is meer dan geld nodig om het op te lossen.” De concurrentie tussen instellingen, gevolg van het feit dat gemeenten de contracten afsluiten, en de gebrekkige samenwerking in het veld, helpt volgens hem niet mee.

Daarnaast moeten de gemeenten ook de hand in eigen boezem steken, vindt Van der Helm. “Het aantal ambtenaren groeit als konijnen. Allemaal geld dat niet ten goede komt aan de zorg.” Een wethouder van een plaats met 70.000 inwoners, zei volgens Van der Helm ‘vol trots’ dat zijn gemeente, gemeten in voltijdsbanen, inmiddels honderd jeugdzorg-ambtenaren had. “Dit is toch van de zotten? In plaats van zorg, zetten ze bureaucratie op.”