Gemeenten doen lachgas in de ban op Koningsdag

De partydrug lachgas is goedkoop en populair onder jongeren, vooral op feestdagen als Koningsdag. Maar niet langer in Alkmaar, als het aan de gemeente ligt. Daar is de verkoop van lachgas in de ban gedaan. Volgens burgemeester Piet Bruinooge zorgt lachgasgebruik sinds enkele jaren voor overlast. De stad verbiedt de verkoop van lachgas tijdens alle evenementen, te beginnen met Koningsdag.

“Mensen gaan gekke dingen doen, vallen om, gaan duwen of zelfs hallucineren. Als het om grote groepen gaat, zorgt dat voor problemen”, zegt Bruinooge. De stad ziet een enorme toename van het gebruik van lachgas. “Net als dat we overmatig gebruik van alcohol tegengaan, doen we dat nu met lachgas.”

Rage

Sinds 2016 valt lachgas onder de warenwet (in plaats van de geneesmiddelenwet) en is de verkoop ervan legaal. Hierna is het gebruik van het roesmiddel een rage onder jongeren geworden, constateert bijvoorbeeld het Trimbos-instituut. Dat komt mede omdat lachgas gemakkelijk verkrijgbaar is. Werd lachgas eerder voornamelijk gebruikt in het uitgaansleven, nu ziet Trimbos het goedje steeds vaker bij jongeren (en jongvolwassenen) op straat of het schoolplein.

Lachgas zit in de patronen die ook in slagroomspuiten gaan. Gebruikers ademen ballonnetjes met gas in voor een korte roes. Daarvoor laten ze het gas vanuit patronen in een ballon lopen; anders is het spul te koud en kunnen luchtwegen of longen bevriezen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zorgt lachgas bij recreatief gebruik niet voor gezondheidseffecten.

Verschillende gemeenten is de verkoop en het gebruik van lachgas een doorn in het oog. Zo geldt in Amstelveen in de zomermaanden een verbod op lachgas rond een belangrijk evenementengebied. Volgens de gemeente gaat de verkoop van lachgas gepaard met verstoringen van de openbare orde. Er bestaat het vermoeden dat verkopers andere (illegale) waren slijten en gebruikers laten troep achter.

In de Brabantse gemeenten Veldhoven en Oosterhout is ook een verbod. Mensen mogen het gas in de openbare ruimte niet meer gebruiken als de volksgezondheid of veiligheid in gevaar komt. Tiel, Meppel en Arnhem beraden zich over een lachgasverbod.