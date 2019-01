Gemeente bezint zich op vreugdevuren na vonkenregen in Scheveningen

Van een vreugdevuur kon niemand meer spreken toen een enorme vonkenregen dinsdag door Scheveningen waaide. Dat het zo uit de hand liep, kwam omdat de bouwers van het vuur zich niet aan de afspraken hielden, zei burgemeester Paulien Krikke tijdens een persconferentie.

De bouwers hebben in het holst van de nacht extra hout op de stapels gelegd, aldus Krikke. De vuren mochten 35 meter hoog worden en 10.000 kuub hout bevatten, maar de stapels zijn volgens Krikke uiteindelijk 13 meter hoger geworden. Het ging mis toen de wind aantrok en er vliegende vonken van de vreugdevuren af kwamen.

Het vliegvuur waaide landinwaarts, over het strand en door de straten: de Oude Kerk aan de Keizerstraat en andere panden in de omgeving werden vannacht door de brandweer natgehouden. Omwonenden voelden binnenshuis de enorme hitte die van de brandstapel afkomstig was.

Geen gewonden

Voor zover dinsdagavond bekend was, is niemand gewond geraakt door de vonkenregen. Een woning liep aanzienlijke schade op en de daken van sommige huizen zijn kapot, laat de gemeente weten. Ook is op diverse plaatsen waterschade en zijn auto’s en fietsen gesmolten of beschadigd. Op de boulevard is de snackkiosk verwoest. “We hebben vannacht in een inferno gezeten”, zei een buurtbewoner over de toestand.

Dinsdagochtend plaatsten de bouwers een reactie op hun Facebookpagina ‘Vreugdevuur Scheveningen’. “Wat een mooi nieuwjaar zou moeten zijn is voor sommige bewoners en ondernemers een persoonlijk drama geworden. Wij zijn diep geschokt wat de harde wind heeft veroorzaakt,” schrijven zij. “Wij gaan ons beraden en willen dit ook NOOIT meer!”

Wat de belangrijkste oorzaak van de escalatie was – de wind of de hoogte van het vuur – is nog onduidelijk. De gemeente laat onderzoeken hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. De bouwers hebben aan dat onderzoek hun volledige mede­werking toegezegd.