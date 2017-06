Gelukkig! De inspecteur loopt door het ziekenhuis

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde doet verslag van hun onderzoek, waarvoor de wetenschappers achter de inspecteurs aanliepen die Amerikaanse ziekenhuizen onverwacht controleren. Ze lichtten de status van alle patiënten die werden opgenomen in de week dat deze 'accreditatiecommissie' door het ziekenhuis sloop. En ze vergeleken deze patiënten met lotgenoten die in inspectieloze weken werden opgenomen. Die hadden de pech om juist dan ziek te worden. Want wie geen inspectie meemaakt, blijkt een grotere kans te lopen binnen een maand te overlijden.

Zou er niet altijd zo'n controleur over de afdeling moeten wandelen?

Blijkbaar doen dokters en verpleegkundigen die op de vingers worden gekeken, extra goed hun best. Zou er niet altijd zo'n controleur over de afdeling moeten wandelen?

Ter verdediging van ziekenhuispersoneel moet worden gezegd dat het verschil uiterst klein is. Waar in gewone weken 7,21 procent van de patiënten niet meer in leven is na een maand, daalt dat in inspectieweken tot 7,03 procent. Maar goed, het zou maar net om uw eigen vader gaan. Of om uzelf. En zoals dat gaat in de wetenschap: als een procentueel verschil heel klein is, kun je altijd nog indruk maken met absolute getallen. De onderzoekers concluderen dat een extra paar ogen in het ziekenhuis in een groot land als de VS op jaarbasis wel eens 3600 sterfgevallen zou kunnen schelen.

