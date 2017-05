Geldzorgen krijgen de gemeente Utrecht nog niet klein

Utrecht houdt eraan vast en weet dat tot op heden financieel te plooien. Al wil wethouder Victor Everhardt zich niet op de borst kloppen. "Nu krijgen we het rond, maar ik geef je niet op een briefje dat dat zo blijft."

Als het gaat om de bijstand heeft hij wel degelijk een probleem: 23 miljoen euro komt Utrecht daarvoor tekort. Omdat Nederlandse gemeenten onderling een vangnet hebben - wie bijstandsgelden overhoudt, stort dat in een pot waar de minners uit kunnen putten - blijft er een gat van 11 miljoen over. Nog altijd aanzienlijk.

Sinds 2015 zwaaien gemeenten de scepter in het sociaal domein, en niet langer het Rijk en de provincies

Die bijstand hoort thuis in wat beleidsmakers 'het sociaal domein' noemen: hulp aan burgers die het (even) niet op eigen kracht redden. Maar het is een vreemde eend in de bijt. Van bijstandsgelden worden vooral uitkeringen betaald, de andere regelingen in het sociaal domein draaien om zorg en ondersteuning.

De Jeugdwet behoort ertoe, die kinderen helpt als ze knel zitten, de Wet maatschappelijke ondersteuning die bijvoorbeeld ouderen steunt om langer thuis te wonen, en de Participatiewet, bedoeld om mensen met een beperking aan het werk te helpen en te houden.

Maatwerk Sinds 2015 zwaaien gemeenten de scepter in het sociaal domein, en niet langer het Rijk en de provincies. Een goed idee, vonden zowel Haagse als lokale politici destijds. Wat hun burgers aan zorg en hulp nodig hebben, dat weten gemeenten het beste. Dus kunnen ze schuldhulpverlening bieden voordat de schuldenaar onder de stress bezwijkt en intensieve psychische hulp nodig heeft. Of sportclubjes organiseren voor te dikke kinderen, zodat die gezond aan hun volwassen leven kunnen beginnen. Fijn voor die burgers dat ze maatwerk krijgen. Fijn voor 's lands financiën bovendien, want gemeenten die op tijd inspringen besparen de gemeenschap veel geld aan dure zorg. Lopende verplichtingen slurpt bij een deel van de gemeenten al het geld op Dus zat aan die overheveling een bezuiniging vast. Utrecht doet nu voor zijn inwoners wat voorheen het Rijk en de provincie deden maar dan, afhankelijk van de regeling, voor 15 tot 25 procent minder. Minder geld dus, maar wel lopende verplichtingen. Voor een kind dat in 2014 is opgenomen in een instelling moest de gemeente ook toen zij in 2015 de dienst ging uitmaken gewoon de rekening betalen. Dat soort lopende verplichtingen slurpt bij een deel van de gemeenten al het geld op. Er blijft niets over om in te zetten op preventie en maatwerk, en zo dure specialistische zorg te voorkomen.

Buurtteams Omdat de combinatie taken erbij en geld eraf een lastige is, wachtte Victor Everhardt de overheveling van 2015 niet af. Utrecht 'oefende' ruim een jaar ervoor al met twee zogeheten buurtteams met generalistische hulpverleners. Die helpen een gezin waar een agressieve zoon de dienst uitmaakt om de normale verhoudingen te herstellen, en kijken meteen of ze iets kunnen regelen voor de betalingsachterstand bij moeders telefoonprovider. Everhardt: "Zodat professionals niet steeds elkaars dossiers hoeven lezen en mensen niet twaalf keer hun verhaal hoeven doen". "Die aanpak hebben we door het Verwey-Jonker Instituut laten toetsen. Zitten we op de goede weg? Werkt het, één iemand die alle competenties in huis heeft? Die mensen tegenspreekt als dat nodig is, die ze zegt zelf van de bank af te komen?" Het is geen opgelegd pandoer dat wij het redden. Ook in Utrecht blijft het een precaire operatie Victor Everhardt Het antwoord was ja. En dus heeft Utrecht nu achttien van die buurtteams. Geld, tijd en moeite die de gemeente in die voorbereidingsfase investeerde, betaalt zich terug, denkt hij. Zo klopte Utrecht al vroeg aan bij de huisartsen. Die verwijzen mensen met problemen immers door. Hebben die nog nooit van de buurtteams gehoord, dan wordt het de dure psycholoog. Ook energiemaatschappijen die betalingsachterstanden zien ontstaan, woningbouwverenigingen die mensen zien vervuilen weten de buurtteams te vinden. Hadden andere gemeenten eerder moeten beginnen? Is het hun schuld dat ze niet aan vernieuwing toekomen? "Nee, dat is te kort door de bocht. Het is geen opgelegd pandoer dat wij het redden. Ook in Utrecht blijft het een precaire operatie."

