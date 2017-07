Geheimen van de Maastunnel

We worden uitgenodigd te gaan zitten. We, dat zijn De Telegraaf, het AD, RTV Rijnmond, het ANP en Trouw. We nemen plaats op het soort houten kistjes waar in de jaren zeventig mannenpraatgroepen het patent op hadden. Knus formeren wij ons rond de manager bereikbaarheid, die op een scherm mooie plaatjes tevoorschijn tovert over de komende renovatie. Een plaatje van een brug betekent dat je straks beter over de brug kunt gaan, een plaatje van een watertaxi dat je de watertaxi moet pakken, enzovoort. "Maar de winkel blijft open tijdens de verbouwing", belooft de manager. "Steeds is één tunnelbuis beschikbaar voor verkeer!" Een geestdriftig verhaal. Jammer dat het ANP zijn microfoon kwijt was.

Dus zoenen in de lift met je vriendje is geen goed idee

Na de manager bereikbaarheid Maastunnel komt de manager bereikbaarheid stad. Nogmaals benadrukt hij: "Pak straks de metro, de fiets of het bootje." Ondertussen zitten wij oog in oog met twee raadselachtige apparaten, rechts van de spreker. Het ene bestaat uit twee glazen potten in een houten kast waar een plastic slangetje uit komt. Het andere uit een rechtopstaande glazen buis, vastgehouden door een staalconstructie met drie kabels. Over deze apparaten wordt gedurende de héle persconferentie niets medegedeeld!

Daarom na afloop in draf naar de manager bereikbaarheid Maastunnel. Die genereus onthult dat het eerste werktuig ooit werd gebruikt om de luchtgesteldheid in de tunnel te meten. En het tweede, tja, waar was dat ook al weer voor? Enfin, nu pas zien we dat naast de staalconstructie een verse bananenschil is verschenen (foto). Een mooi, bevallig stilleven.

Ondergronds Maar dan klinkt onverbiddelijk: "Resterende vragen graag ondergronds." Het is de communicatiemanager, die ons uitnodigt voor een afdaling in de krochten van het ventilatiegebouw. In de controlekamer vertelt de communicatiedame dat de tunnel 24/7 in de gaten wordt gehouden. "Dus zoenen in de lift met je vriendje is geen goed idee." De mannen in de controlekamer hebben al heel wat gezien. Tot aan vrij- en snuifpartijen toe. Nee, ze hoeven zich niet te vervelen. We zakken nog wat dieper en maken kennis met 16 werkloze ventilatoren. Ze dateren nog uit de tijd dat auto's zwaar vervuilden, en de atmosfeer voortdurend moest worden gezuiverd van koolmonoxide. Tot slot krijgen we een mooie persmap, die ook de antwoorden bevat die ambtenaren moeten geven op vragen van het publiek. Wilt u bijvoorbeeld weten: Waarom geen nieuwe tunnel in plaats van renovatie? Omdat een nieuwe tunnel veel duurder is. Vraagt u door, dan luidt het vervolgantwoord: Een nieuwe tunnel vergt te veel voorbereidingstijd. Bent u dan nóg niet tevreden dan moet de ambtenaar zeggen: De bouw van een nieuwe tunnel heeft te veel impact op de omgeving. Leuk om volgende week eens uit te proberen!

