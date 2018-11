Geen wondermiddel, maar een veertje dat pijn ging doen

Het ergste was dat ze zich niet serieus genomen voelden. Ze kregen klachten, hevige klachten, en gingen naar de dokter. Maar die zei: welnee, uw problemen hebben niet met uw sterilisatie te maken.

Ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland – wereldwijd ruim een miljoen – hebben zich sinds 2003 laten steriliseren met het implantaat Essure van Bayer. Bijna 2300 Nederlandse vrouwen hebben het inmiddels weer laten weghalen, wereldwijd naar schatting ruim 10.000.

Ook bij Essure kwamen pas na jaren de problemen. Maar er was niemand die de klachten onderkende. Dat komt doordat de registratie en bewaking van medische hulpmiddelen niet op orde zijn, zegt gynaecoloog Bas Veersema (UMC Utrecht). Hij was destijds als adviseur van de fabrikant nauw betrokken bij de introductie van Essure in Nederland. Veersema geloofde heilig in het product en nóg vindt hij de sterilisatiemethode veelbelovend. Want, ook dit staat volgens Veersema vast: een miljoen vrouwen wereldwijd gebruiken Essure zonder problemen. Feit is ook dat de vrouwen met klachten, die Essure lieten weghalen, na afloop dolblij waren. Omdat hun klachten spoorslags verdwenen.

Fabrikanten zijn verplicht na introductie van medische hulpmiddelen nauwgezet bij te houden hoe hun producten het in de dagelijkse praktijk doen. Want veel bijwerkingen, vaak ook ernstige, komen pas aan het licht als grote groepen een middel gebruiken.

Het was niet de fabrikant die de grootschalige en ernstige bijwerkingen signaleerde en meldde bij de inspectie. Het waren ook niet de artsen. Uiteindelijk waren het de vrouwen zelf die aan de bel trokken. Ze vonden elkaar in facebookgroepen eerst in de VS, daarna in Nederland en in andere Europese landen. En ze zochten de media op. Pas toen werden ze gehoord. Tot dusver hebben facebookgroepen duizenden individuele klachten over Essure geregistreerd.

Sinds vorig jaar zijn de sterilisatie-veertjes van Essure in Europa van de markt gehaald. In de VS stopt de verkoop eind dit jaar. Omdat de verkopen tegenvallen. Niemand wil ze nog. Nogal wat vrouwen kregen klachten die soms zo serieus waren dat ze niet meer konden werken, soms niet meer met hun kinderen konden spelen. De klachten zijn divers: extreme vermoeidheid, misselijkheid, pijn in de buik, heup en knie, huidproblemen, allergische reacties, haaruitval, gebitsproblemen, emotionele instabiliteit, heftig bloeden tijdens de menstruatie, stemmingswisselingen, soms zelfs karakterverandering.

Het leek zo mooi: geen narcose, geen ingewikkelde ingreep, de arts plaatste twee kleine, elegante, soepele veertjes van nikkel-titanium in de eileiders. Zo gepiept, twintig minuutjes, poliklinisch. Binnen drie maanden groeiden de eileiders dicht en was zwangerschap uitgesloten. Een uitkomst. Maar onomkeerbaar. Als de veertjes er eenmaal zitten, kunnen ze er niet weer uit worden gehaald. Niet zonder een ingrijpende operatie.

Spijt

Wat niet hielp bij het signaleren, is dat de klachten niet onmiddellijk tot het hulpmiddel zijn te herleiden. Bij gebitsproblemen of haaruitval denk je niet direct aan de veertjes in de eileiders. Het bewakingssysteem voor bijwerkingen is daar niet op ingericht, aldus Veersema. Hij pleit daarom voor veel intensievere en meer gedetailleerde registratie van klachten.

Ook Marlies Bongers, hoogleraar gynaecologie in Maastricht en als gynaecoloog werkzaam in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, zou graag een betere bijwerkingenregistratie zien in Nederland. “Het is niet goed geregeld.’’

Bongers was met Veersema voorloper bij de implantaties van Essure. Met haar collega’s in het Eindhovense ziekenhuis plaatste ze er in tien jaar honderden. “En eigenlijk hebben we daar achteraf veel spijt van.’’ Inmiddels legt ze zich net als Veersema toe op het verwijderen van Essures: “Ik denk dat wij er intussen wel 250 hebben verwijderd. Wat we bij die operaties zien, is vaak toch wel zorgelijk. Je ziet soms aan de baarmoeder infecties bij de uiteinden van de veertjes. Het ziet er niet zo gezond uit en dan kan ik me goed voorstellen dat vrouwen daar last van krijgen.’’

“We hadden veel kritischer moeten zijn’’, zegt Bongers achteraf. “Maar we vonden dit vijftien jaar geleden een vrouwvriendelijk sterilisatiemiddel en waren blij dat er eindelijk zoiets op de markt kwam. We zijn daar te lichtzinnig in meegegaan, omdat we dachten dat we zo betere zorg konden leveren aan vrouwen. We hebben er wel van geleerd, inmiddels kijken we anders aan tegen nieuwe medische hulpmiddelen. We zijn als gynaecologen ook soms wel te veel geneigd geweest om iedere innovatie maar te omarmen. We hebben nu binnen onze beroepsorganisatie beleid om innovaties kritisch te begeleiden.’’

Op initiatief van Bongers en Veersema worden vrouwen bij wie de Essure is verwijderd sinds enige tijd geregistreerd in een database. “Volgend jaar mei zullen we die gegevens gaan analyseren. We volgen de vrouwen na drie maanden en na een jaar.’’

Ook fabrikant Bayer heeft over Essure wat uit te leggen, blijkt uit interne documenten. Trouw en AvroTros vroegen in maart 2017 bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) informatie op over het omstreden sterilisatiemiddel. Na een extreem lange procedure, waarbij aan de industrie opvallend veel ruimte werd gegeven om bezwaar te maken, maakte de inspectie begin deze maand documenten openbaar. Veel informatie is daarin zwart gemaakt.

Uit de stukken blijkt dat er bij de IGJ zorg was over de manier waarop fabrikant Bayer invulling gaf aan zijn wettelijke taak om de bijwerkingen rond Essure intensief te volgen. Bayer heeft zich in Nederland, aldus IGJ, afwachtend opgesteld. “Echt proactief communiceren of actie ondernemen om meer onderzoek uit te voeren, heeft Bayer tot op heden niet gedaan’’, constateerde de gezondheidsinspectie in 2015 en in 2016 tijdens genotuleerde gesprekken met de fabrikant.

Er was toen in Nederland al volop media-aandacht geweest rond Essure; tal van slachtoffers hadden hun verhaal verteld. Bayer deed vrijwel niets. Zocht ook geen contact met de wetenschappelijke beroepsorganisatie van gynaecologen, de NVOG.

Volgens Francesca Bagchus, de oprichtster van de Nederlandse facebookgroep, kregen vrouwen weinig gehoor bij Bayer als ze zich met klachten bij de fabrikant meldden.

“Bayer heeft altijd de deur dichtgegooid. De reactie was: het product deugt, wij zijn niet aansprakelijk, ga maar naar je gynaecoloog.’’ Op de Nederlandse facebookpagina wordt bijgehouden hoeveel vrouwen de Essure hebben laten weghalen: het zijn er op dit moment 2261.

De gang van zaken rond de Essure-klachten lijkt een illustratie van het probleem van onderrapportage. Door klachten niet serieus te nemen, te negeren, te bagatelliseren en niet openbaar te maken, kunnen problemen met een medisch hulpmiddel lang onbekend blijven.

In de zomer van 2015 kreeg de Nederlandse gezondheidsinspectie een officiële melding van de Finse tegenhanger Valvira. Deze inspectie-autoriteit zei zich zorgen te maken over de veiligheid en doelmatigheid van Essure, omdat daar in korte tijd meerdere klachten van gebruikers waren binnengekomen.