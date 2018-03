Geen tonnen meer voor sluwe zorgbestuurders

In de zorg geldt officieel een beloningsmaximum voor bestuurders, geregeld in de Wet normering topinkomens (Wnt). Maar dat wordt massaal omzeild. Een directeur kan zich bijvoorbeeld laten uitbetalen via een aparte bv. Het oprichten daarvan wordt door advocaten op internet aangeprezen als 'volkomen legaal'. Vooral directeuren van privéklinieken en dagbehandelcentra voor 'planbare' medische zorg maken gebruik van die route. Ook in de thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg schoten deze constructies als paddestoelen uit de grond. Bestuurders van gewone ziekenhuizen houden zich doorgaans wel aan de Wnt.

Minister Bruno Bruins van medische zorg en minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken komen nog dit jaar met een wetsvoorstel om de wet strenger te maken, hebben ze aangekondigd. De reikwijdte van de wet wordt ruimer.

Het inkomensplafond gaat niet alleen gelden voor bestuurders die rechtstreeks aan een zorginstelling zijn verbonden, maar ook voor bestuurders die ingehuurd worden via een aparte bv, of via een dochterbedrijf. Eerder had de Raad van State hier nog juridische twijfels over, maar het kabinet deelt die niet.

Winstverbod

De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de topinkomens in de zorg. De Kamer maakt zich er zorgen over dat een op de vijf bestuurders in de zorg nog steeds meer verdient dan de norm. Dat komt doordat er tot 2023 een overgangsperiode is afgesproken. Bestuurders die te veel verdienen, zouden geleidelijk zelf hun inkomen omlaag brengen. Pas na 2023 kan de overheid zelf ingrijpen als een directeur in de zorg teveel verdient. Het ergert de Tweede Kamer dat sommige directeuren het afgelopen jaar zelfs weer (iets) méér gingen verdienen, omdat ze zich bijvoorbeeld lieten compenseren voor een pensioen dat lager uitvalt. Verboden is dat niet, maar het is niet in de geest van de afspraken.

Een ander probleem, het omzeilen van het winstverbod, pakt het kabinet nog niet aan. Minister Bruins zei vorig jaar wel dat hij dat ook een probleem vindt, maar hij heeft nog geen voorstellen in petto.

De inkomensregels in de zorg gelden niet voor artsen. Veel medisch specialisten zijn niet in loondienst, en gelden als ondernemers, die zelf hun inkomen mogen bepalen. In de praktijk komt het voor dat artsen in een ziekenhuis tonnen meer verdienen dan de directeur.

Lees ook dat de Tweede Kamer vorig jaar al klaagde over de schijnconstructies