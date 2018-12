Geen straf voor diefstal van Jip de kip

Een student van de Academie voor Theater en Dans liet medestudenten stemmen over het lot van de kip, die in een ren bij de school verbleef: leven of dood. Daarmee wilde hij een discussie over voedsel op gang brengen.

Sandra van de Werd van het comité Dierennoodhulp vond het een pervers spel en besloot Jip te redden. Ze nam de kip mee en liet een pak vegetarische kipstukjes achter en een pamflet. ‘Geen theater ten koste van een kip. Go vegan’, stond erop. Ze werd na de diefstal ingerekend en kreeg een boete. Die weigerde ze te betalen, omdat ze naar eigen zeggen een hulpbehoevend dier had geholpen, zoals de wet voorschrijft.

Jip zou het sa­lo­mons­oor­deel hebben overleefd: een meerderheid van de studenten stemde daarvoor

Volgens de rechtbank waren de leefomstandigheden van het beest niet zo slecht dat de kip hulpbehoevend was en was evenmin sprake van overmacht door een noodtoestand. Van de Werd wordt wel veroordeeld, maar krijgt geen straf omdat de zaak zo lang heeft geduurd en ze geen strafblad heeft. Dat is in overeenstemming met de eis van de officier van justitie, die sprak van ‘een tragische zaak’.

Overigens zou Jip het salomonsoordeel hebben overleefd: een meerderheid van de studenten stemde daarvoor. Inmiddels is Jip overleden. In 2016 stierf zij een natuurlijke dood.

