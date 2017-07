Geen dodemanskoord? 240 euro boete.

Met een snelheid van rond zeventig kilometer per uur klapt de politieboot over de Nieuwe Maas. Onder de Willemsbrug door, waar een klein speedbootje vaart. De lucht boven Rotterdam is grijs, heel druk op de rivier is het zaterdag niet. Diegenen die er wel op uit gingen, kunnen daarom bijna zeker een controle verwachten van Raymond Kreuger en Peter Visser.

Kreuger zit op de boot als agent van de Zeehavenpolitie, Visser namens het Havenbedrijf. Ze doen deze zomer extra controles bij de recreatievaart. Sinds een jaar doen politie en havenbeheerder dat samen. De opsporingsambtenaren van het Havenbedrijf controleerden altijd op veiligheid: bijvoorbeeld of schippers een brandblusser aan boord hebben. De politie mag blaastesten doen. Daarom trekken ze nu samen op.

Sloepjes en drijvende hottubs varen tussen de bin­nen­vaart­sche­pen

In het speedbootje zit een stelletje uit Hendrik-Ido-Ambacht, de man achter het stuur. "Heb je een vaarbewijs?", vraagt Visser. "Nee", zegt de schipper: "Ik vaar met mijn vriendin mee, zelf heb ik er geen." Visser, semi-serieus: "Zo'n indruk hadden we al." Alles is in orde bij de twee. De man mag achter het stuur van de speedboot zitten, zolang zijn vriendin met vaarbewijs naast hem zit.

De Havenpolitie controleert samen met de Havendienst van Rotterdam de Recreatievaart op onder andere alcohol, vaarbewijzen en of alles op de boten in orde is. © Phil Nijhuis

Erop uitvaren met een bootje is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. En hoewel de Nieuwe Maas nog altijd vooral een werkrivier is, zie je ook daar veel recreanten. Niet om rond te dobberen, wel als doorvoerroute naar een andere rivier, of om de skyline van Rotterdam of een cruiseschip vanaf het water te zien. Ondernemers springen erop in, ze verhuren bootjes en drijvende hottubs, voor in havenbekkens.

Kreuger: "Je ziet steeds meer gasten op een sloepie. Zonder vaarbewijs na wat instructies. Dat is leuk maar ook gevaarlijk." Er staat een sterke stroming op de rivier en er varen veel grote binnenvaartschepen. Kreuger moest al vastgelopen bootjes van strekdammen helpen. En ook de beroepsvaart gedraagt zich lang niet altijd verantwoord.

Je ziet steeds meer gasten op een sloepie. Zonder vaarbewijs na wat instructies. Dat is leuk maar ook gevaarlijk. Raymond Kreuger

Visser: "Binnenschippers willen soms laten zien dat de rivier van hun is. Dan varen ze vlak langs de kleine bootjes." Tot nu toe valt het aantal ongelukken met de pleziervaart in de regio Rotterdam mee: in 2015 waren er zeven grotere incidenten Bij drie daarvan waren recreanten betrokken.

Sleutelhanger Verreweg de meeste plezierschippers gedragen zich zaterdagmiddag keurig. Zij krijgen een sleutelhanger, vergelijkbaar met de Bob-sleutel voor niet-drinkers in het wegverkeer. De kapitein van een Belgisch jacht krijgt een bekeuring omdat het geen registratieteken heeft. Bij een bootje uit Poortugaal dat Visser en Kreuger controleren, lijkt alles in eerste instantie volgens de regels. De kinderen dragen een zwemvest - niet verplicht. De papieren zijn in orde, de stuurman heeft niet gedronken. Dan blijkt niet voor elke opvarende een zwemvest aanwezig. En erger: de stuurman draagt geen dodemanskoord. Dat is verplicht: dan slaat de motor af als de schipper in het water valt. De stuurman zegt dat hij het 'uit slordigheid' is vergeten. Voor het zwemvest krijgt hij een reprimande, voor het niet dragen van het koord krijgt hij een boete van 240 euro. Kreuger kan het absoluut niet door de vingers zien, vertelt hij even later. "Als je in het water valt en de motor draait, dan zuigen de schroeven je naar zich toe. Je wordt zo in stukjes gehakt."

