Geen cel voor blokkeerfriezen, wel werkstraffen

Voor de deur van de rechtbank in Leeuwarden verdedigde Sinterklaas vanochtend voor journalisten en voorbijgangers zijn Zwarte Pieten. Binnen bleek dat de drie rechters een stuk minder enthousiast waren over de fysieke blokkade die 34 Friezen bijna een jaar geleden optrokken op de A7 bij Dokkum. Eigenrichting, oordeelden de rechters, die niet thuis hoort in een democratische samenleving.

De meerderheid van de groep krijgt een taakstraf van 120 uur. Zes verdachten moeten langer aan de slag, omdat ze een organiserende rol hadden of dreigden met geweld. Drie van hen krijgen een voorwaardelijke celstraf van een maand. Onder hen organisator Jenny Douwes, die met 240 uur de langste werkstraf krijgt. Een ander lid van dit drietal ontloopt een onvoorwaardelijke celstraf, mede omdat hij nog geen strafblad had. Een verdachte krijgt vanwege psychiatrische problemen een kortere taakstraf van 80 uur.

De Friezen reden op 18 november vorig jaar drie bussen klem met activisten die op weg waren naar de landelijke intocht van Sinterklaas. De actie ontstond na een oproep op Facebook van Jenny Douwes.

Janny Douwes is schuldig aan opruiing. Haar verweer, dat ze de oproep na overleg met de politie van internet haalde, vond weinig gehoor

De Friezen verdedigden zich voor de rechter met de bewering dat ze geen geweld hadden gebruikt en dat ze vooraf alleen hadden afgesproken de bussen te vertragen. Volgens de rechter namen ze bewust het risico dat hun actie tot stilstand en een blokkade zou leiden en zijn ze allemaal, ook de ‘meelopers’, schuldig aan het veroorzaken van ernstig verkeersrisico. Hoewel er geen bewijs is dat de meerderheid geweld of dreiging gebruikte om de demonstratie te verhinderen, zijn alle verdachten schuldig aan het ontstaan van de situatie waarin de anti-Piet-activisten moesten dulden dat ze niet konden demonstreren in Dokkum, aldus de rechter.

Douwes is volgens de rechters schuldig aan opruiing. Haar verweer dat ze de oproep na overleg met de politie van internet haalde, vond weinig gehoor. Ze onderhield daarna immers contact met de mede-verdachten en gaf in Dokkum een televisie-interview op de plek die gereserveerd was voor de demonstranten tegen Zwarte Piet. Douwes deed zelf niet mee aan de blokkade en wordt daarom op dit punt vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie had in grote lijnen dezelfde werkstraffen geëist en voor Jenny Douwes daarbij nog eens een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Tegen een verdachte die volgens het OM dwang gebruikte bij de blokkade was zes maanden geëist, waarvan de helft onvoorwaardelijk.

Teleurstellend Advocaat Tjalling van der Goot van de blokkeerders noemde de uitspraak ‘teleurstellend’. “De belangrijkste aanklacht was het verhinderen met geweld van het uitoefenen van een democratisch grondrecht. Daarvan zijn mijn cliënten vrijgesproken. Toch vallen de straffen niet veel lager uit dan de eis.” Het enige lichtpuntje is volgens Van der Goot dat niemand een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt. Dat Jenny Douwes niet schuldig wordt geacht aan de uitvoering van de blokkade en toch de hoogste straf krijgt, noemt hij ‘een beslissing die ik niet kan uitleggen aan mijn cliënte’. Van der Goot overlegt nog met zijn cliënten of hij in hoger beroep gaat. De blokkeerders, die inmiddels bekendstaan als blokkeerfriezen, moeten samen de bushuur van de actievoerders vergoeden maar hoeven niet bij de anti-Piet-demonstranten op bijspijkercursus over de wortels van Zwarte Piet, zoals door hen was geëist. Onder dwang overbrengen van bepaalde inzichten past volgens de rechter niet bij een maatschappelijk debat.

Het zwartepietdebat woedt voort, of de blokkeerfriezen straf krijgen of niet Blokkeer die onruststokers uit Amsterdam en Rotterdam. Laat ze het kinderfeest niet verpesten. Als de burgemeester betogers tegen Zwarte Piet uitnodigt, is het logisch dat we daar zelf iets tegen moeten doen. Deze meningen waren te horen in de aanloop naar de uitspraak van vrijdag.