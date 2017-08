Geen biertje meer voor het vliegtuig vertrekt?

Geen alcohol voor 10 uur ‘s ochtends en maximaal twee alcoholische drankjes per passagier, stelt Ryanair als oplossing voor in Britse krant The Guardian.

De oproep komt niet uit de lucht vallen. Aanleiding is het bericht van BBC-onderzoeksprogramma Panorama waaruit blijkt dat het aantal arrestaties van dronken passagiers op vluchten van of naar Groot-Brittannië in een jaar tijd met 50 procent is toegenomen. In totaal zijn er 387 mensen aangehouden.

Volgens Ryanair is de overconsumptie van alcohol vooral een probleem wanneer vluchten vertraagd zijn

Bedreiging van de veiligheid Eerder bleek uit een enquete van vakbond Unite onder 4000 cabinepersoneelsleden al dat 87 procent van de stewards en stewardessen wel eens met dronken passagiers te maken heeft gehad. Een kwart daarvan zegt dat deze beschonken personen een bedreiging vormden voor de veiligheid. De helft kreeg te maken met verbaal geweld. “Het is niet eerlijk dat vliegvelden profiteren van de onbeperkte verkoop van alcohol aan passagiers, terwijl vliegtuigmaatschappijen opgezadeld zitten met de overlast”, aldus marketingdirecteur van Ryanair Kenny Jacobs. Volgens de woordvoerder is de overconsumptie van alcohol vooral een probleem wanneer vluchten vertraagd zijn. “Dit moeten vluchthavens nu aanpakken. Wij vragen daarom om significante maatregelen, zoals het verbod op alcohol in de vroege ochtend en bij vluchten die niet op tijd vertrekken”. Zelf is Ryanair al gestopt met de verkoop van belastingvrije alcohol op de meeste vluchten, aangezien zij voornamelijk korte afstanden vliegen. Op twee routes van Groot-Brittannië naar Ibiza en Alicante mag helemaal geen drank meer mee aan boord, nadat veel vakantiegangers wangedrag hebben vertoond.

