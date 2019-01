Geel hesje Éric Drouet ontpopt zich als meesterprovocateur

Maar Éric Drouet (33), een van de organisatoren van de allereerste actie van de gilets jaunes op 17 november, werd woensdagavond aangehouden en afgevoerd door de ME. De reden: hij had de bijeenkomst, geen demonstratie volgens hem, niet gemeld bij de politie. De vrachtwagenchauffeur uit Normandië zelf zegt dat hij op weg was naar een restaurant, na de hommage die hij in het gezelschap van zo’n vijftig man had gebracht aan de slachtoffers. De autoriteiten hadden er kennelijk weinig vertrouwen in dat het zou blijven bij een diner, want Drouet had zelf op zijn Facebookpagina aangekondigd dat het evenement ‘een knaller’ moest worden.

Na zijn vrijlating vanmiddag is het vooral de vraag of Drouet niet heel graag gearresteerd wilde worden. Om zo duidelijk te maken dat de ‘bad guys’ de machthebbers zijn, die gewone burgers proberen te intimideren. ‘Alles wat hier gebeurt is politiek’, zo vatte een doodkalme Drouet de gang van zaken samen.

Drouet voelt zich thuis in de schijnwerpers

Drouet kreeg steun van de linkse leider Jean-Luc Mélenchon, die zegt ‘gefascineerd’ te zijn door ‘deze stem des volks’. Ook het nationaal-populistische Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen nam het voor hem op. Meer gematigde stemmen hekelden de arrestatie omdat die een rustiger klimaat niet ten goede zou komen.

‘Niet het moment om te stoppen’ Dat Frankrijk in kalmer vaarwater komt, lijkt in ieder geval niet het doel van Drouet. In zijn veelbekeken video’s, die hij opneemt in de cabine van zijn truck, gaf hij gematigde gele hesjes die pleiten voor een dialoog met de regering er onlangs flink van langs. ‘We hebben een crisis veroorzaakt, dit is echt niet het moment om te stoppen’. Drouet voelt zich thuis in de schijnwerpers, net als Maxime Nicolle, een andere leidende figuur in de beweging, die beweerde dat de regering de aanslag vorige maand in Straatsburg in scene heeft gezet om de aandacht af te leiden van de gele protesten. Drouet viel op doordat hij pleitte voor een demonstratie voor het Élysee-paleis. Op de vraag wat hij daar wilde doen, zei hij: ‘Naar binnen gaan natuurlijk’. Eerder werd hij opgepakt omdat hij tijdens een manifestatie een wapenstok bij zich had. Daarvoor, en voor de actie van woensdag, moet hij voorkomen. De elite is nog niet van Drouet af.

