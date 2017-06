Geeft Fort Oranje zich over?

Ooit een gezellige familiecamping, nu een 'criminele woonwijk' waaraan de politie een dagtaak heeft. De gemeente Zundert wil camping Fort Oranje daarom sluiten. Eigenaar Cees Engel hoorde het vrijdag.

Politie en hulpverleners kwamen na de bekendmaking het terrein op om de campingbewoners zelf in te lichten, en waar nodig mensen te helpen. Engel moest er niets van weten en probeerde de agenten woedend tegen te houden. Zijn zoon Jan reageerde rustiger: "Volgens mij ontbreekt elke rechtsgrond voor sluiting. We hebben een vergunning en laten ons niet gek maken."

Confrontatie

Het is de derde keer dat de gemeente de camping wil aanpakken. De eigenaar en de gemeente stonden al vaker tegenover elkaar in de rechtbank. Burgemeester Leny Poppe-de Looff: "We kregen nooit gelijk en waren als overheid onmachtig. Daar komt nu verandering in." Ze hoopt dat sluiting wel wordt toegestaan nu er een dik dossier ligt. Het moet, want zo zegt ze: "De woon- en leefsituatie is onacceptabel en vraagt om direct en stevig ingrijpen van de overheid."

Het enige wat misgaat hier zijn die Polen en Roemenen die te hard over het terrein rijden

Ook volgens Jaco van Hoorn van de politie West-Brabant "is er iets grondig mis" met de camping. Hij somt op: honderden geweldsincidenten in een paar jaar tijd, gevechten met honkbalknuppels en samoeraizwaarden, illegale prostitutie, brandstichtingen, zedendelicten en uitbuiting. "Vorig jaar troffen wij een hennepkwekerij aan en een allochtone man in een schuur die de boel 24 uur per dag, zeven dagen in de week moest bewaken. Hij had een matras en een frituurpan, en hij kreeg af en toe wat eten. Dat was zijn hele huisraad."

De bewoners van Fort Oranje noemen dit 'onzin'. "Heel soms zijn er gevechten, maar het is hier fijn, goedkoop en wij willen helemaal niet weg", zegt de 28-jarige Roemeense Andreea Simeonescu. Ze brengt net met haar ouders een zak vuilnis weg naar het recyclepunt op de camping. Het gezin woont hier al vijf jaar, voor 600 euro per maand.

Tekst loopt door onder afbeelding

Bewoners tijdens de Landelijke Opschoondag in Maart © Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

Een paar paden met hier en daar zwerfvuil verderop verblijven Monika (63) en Wim Vink (61) uit Rotterdam. Ze staan "al vijftien jaar elk weekeinde en elke vakantie op deze camping". Trots laten ze hun grote stacaravan met diverse vertrekken zien. Het gazon rondom hun optrekje ligt er keurig gemaaid bij en de was wappert aan de lijn.

"Dat stomme rotwijf", is de eerste reactie van Monika, doelend op de burgemeester. "De sfeer is hier hartstikke goed en kijk eens om je heen. De afgelopen weken hebben we met z'n allen de camping opgeruimd. Er worden nieuwe caravans geplaatst en de verpauperde worden weggehaald. Het enige wat misgaat hier zijn die Polen en Roemenen die te hard over het terrein rijden." Ze kennen de verhalen over vechtpartijen wel. En die wietplantage? "Ach, dat gebeurt toch overal wel."

Volgens Wim doet eigenaar 'Ceessie' goed zijn best. "Als er rottigheid is, haalt hij mensen direct van het terrein af." Ze hebben ze zich nooit bedreigd gevoeld, behalve door de gemeente dan. Verhuizen naar een andere camping is voor hen geen optie."Op onze leeftijd? Nee hoor. Wij zijn gehecht geraakt aan deze plek en zullen er met alle anderen hier voor blijven vechten."