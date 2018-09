Geef burger recht op 'zinvol contact' met digitale overheid

Iedereen kent de site MijnOverheid.nl waar een aantal keren per jaar belangrijke post ligt te wachten. Handig, maar dan moet je wel net die dag inloggen op de beveiligde site, in plaats van de blauwe envelop van de Belastingdienst oprapen van de mat. Sommige overheidsdiensten gebruiken de app Tikkie voor betaling, terwijl die ook het doelwit is van fraudeurs. Er zijn ook ingrijpender voorbeelden van digitalisering die burgers raakt. Gemeenten die slordig omgaan met persoonsgegevens, of publieke besluiten waarvan niet te achterhalen is op basis van welke gegevens ze zijn genomen. Zo bleek deze week dat de NAM in Groningen voor het opstellen van de lijst van te versterken huizen criteria gebruikt, die nauwelijks te controleren en te corrigeren zijn.

In een digitale wereld blijft een menselijke blik nodig om te beoordelen of de regels wel werken

De Raad van State nam daarom donderdag de vrij ongebruikelijke stap om ongevraagd de regering van advies te dienen, zonder dat er concrete wetgeving ligt. Het kabinet-Rutte III zet zwaar in op verdere digitalisering. De Raad stelt nu dat de overheid onvoldoende oog heeft voor de negatieve gevolgen, naast alle voordelen van digitalisering. De honderden overheidsorganisaties waar burgers mee te maken hebben, gaan bovendien heel verschillend om met digitaal contact. Goede coördinatie ontbreekt. “Daardoor kan de burger het spoor bijster raken”, schrijft de Raad.