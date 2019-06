Gedetineerde vaders blijven ook in de bajes ‘papa’ met zelfgemaakt boek

“Ik zie het boek nu voor het eerst.” Gedetineerde vader Ferrell klemt het tussen zijn handen en laat het in de volgende tien minuten niet los. Hij slaat het niet eens open, hij staart alleen trots naar de kaft.

Hij en andere vaders in detentie kregen in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn het boek ‘Zitten, lezen en schrijven, originele kinderverhalen uit de gevangenis’ uitgereikt, dat zij zelf voor hun kinderen hebben geschreven. Zulke projecten, waarbij gedetineerde ouders de band met hun gezin onderhouden, kunnen bijdragen aan hun resocialisatie in de maatschappij.

Het boek kwam tot stand met het geld dat de Jan van Luxemburg Prijs opleverde. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief dat leesplezier voor jong en oud bevordert. Afgelopen november won het vader-voorleesproject van pastoor Jan Lange en enkele vrijwilligers de prijs. Tien keer per jaar mogen gedetineerden in Alphen aan den Rijn voor de camera een verhaal voorlezen. Hun kinderen krijgen daarvan een dvd thuis. “Bij de prijs hoort een geldbedrag”, zegt Lange. “Toen ik aan Ferrell vroeg of we het geld moesten besteden aan eten of drinken, kwam hij met het idee voor dit boek.” Nu worden tweeduizend exemplaren verspreid in scholen, bibliotheken en gevangenissen.

Melli en Knaldo

“Ik gaf alleen de voorzet”, zegt Ferrell bescheiden. “De andere gevangen vaders kopten de bal in.” Hij schreef voor zijn twee zoontjes een voetbalverhaal over Melli en Knaldo. “Ik kijk altijd uit naar de voorleessessies. Het is heel belangrijk voor me dat mijn kinderen mij kunnen zien. Ik bel elke dag met ze, maar zij kunnen mij niet bezoeken.” Richard, die ook aan het boek bijdroeg, mag in weekenden met verlof en kan zijn verhalen tot zijn geluk inmiddels zelf voorlezen, met zijn zoon op schoot. “Als ik bij hem ben, komt hij meteen bij me met een boek. Door dit project blijf je ook tijdens je periode in de gevangenis echt vader voor je kind.”

Volgens Joni Reef, universitair docent criminologie aan de Universiteit Leiden, zijn er gelukkig steeds meer vrijwilligersprojecten die aandacht besteden aan de familieband van de gedetineerden. “Bij de identiteit ‘vader’ hoort beter gedrag dan bij ‘gedetineerde’, zegt ze, “En dat draagt bij aan de resocialisatie van gedetineerden in de maatschappij. Er wordt in dat kader vooral aandacht besteed aan woning en werk voor ex-gevangenen, maar de band met het gezin is minstens zo belangrijk.”