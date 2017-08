Gameverslaafde jongen sterft in Chinese verslavingskliniek

De ouders van de achttienjarige jongen stuurden hun zoon op 3 augustus naar een kliniek in Fuyang in de Chinese provincie Anhui. Twee dagen later kregen zij bericht dat de jongen was opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij overleden. Televisiemaatschappij China Central Television meldt dat de directeur en enkele personeelsleden aangehouden zijn. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het verslavingscentrum blijft voorlopig gesloten.

"Toen ik mijn zoon naar het ver­sla­vings­cen­trum stuurde, was zijn gezondheid prima in orde. Hoe kan hij dan binnen 48 uur sterven?" De moeder van de overleden Chinese tiener

De tiener had meer dan twintig uitwendige verwondingen. Doktoren vonden ook inwendige verwondingen, zo vertelden zij aan de ouders van de jongen. “Het lichaam van mijn zoon was overdekt met littekens, van top tot teen. Toen ik mijn zoon naar het centrum stuurde, was zijn gezondheid prima in orde”, vertelde de moeder. “Hoe kan hij dan binnen 48 uur sterven?” Nog altijd is de exacte doodsoorzaak onbekend.

Lichamelijke mishandeling Het centrum in Fuyang hanteerde een tweeledige aanpak bij haar cliënten. Zij kregen psychologische therapie, maar ook lichamelijke training. Van meerdere Chinese verslavingsklinieken wordt beweerd dat cliënten lichamelijk mishandeld worden. Zo vertelden cliënten dat zij werden geslagen en behandeld werden met elektroshocktherapie. Vorig jaar vermoordde een zestienjarig meisje haar moeder, omdat zij haar naar een verslavingscentrum voor gameverslaafden had gestuurd. Daar zou het meisje zijn mishandeld. Cliënten vertelden dat zij in een ver­sla­vings­kli­niek werden geslagen en behandeld werden met elek­tro­shock­the­ra­pie Trent Bax doet onderzoek naar gameverslavingen in China voor de Ewha Universiteit voor vrouwen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Volgens hem passen veel Chinese verslavingsklinieken emotionele en lichamelijke therapie toe, omdat ouders een ‘snelle oplossing willen voor het probleem van hun kind’. “De ouders zijn bang dat de succesvolle toekomst van hun enige kind wordt vergooid als hun kind de hele dag gamet en niet studeert”, zegt hij tegen de BBC. Ook geloven sommige ouders nog altijd in de traditionele wijze van opvoeden, waarbij geweld niet wordt geschuwd, zegt Bax. Eerder dit jaar lanceerde de Chinese overheid een wetsvoorstel waarin werd bepaald dat de toepassing van elektroshocktherapie niet langer is toegestaan bij de behandeling van gameverslaafden. Het Chinese internetbedrijf Tencent maakte vorige maand bekend dat gamers sommige spellen nog maar een beperkt aantal uren per dag kunnen spelen. Het bedrijf wil naar eigen zeggen gamers beschermen.

