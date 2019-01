Gaan de huizenprijzen weer dalen? Potentiële kopers denken van wel

Dat is de verwachting van bijna de helft van de consumenten, zo blijkt uit de maandelijkse monitor van belangenclub Vereniging Eigen Huis (VEH).

Het is een ongunstige periode om te kopen, zeggen ze ook steeds vaker. Was begin vorig jaar 22 procent van de consumenten die mening toegedaan, in december lag dat percentage al op 45 procent.

Woningtekort Een belangrijk gegeven om in de gaten te houden, zegt woningmarktdeskundige Paul de Vries over het dalende consumentenvertrouwen. Maar de onderzoeker van het Kadaster verwacht niet dat de prijzen binnenkort dalen. Hij wijst op het nog altijd grote woningtekort. “Er wordt te weinig bijgebouwd om lucht te creëren op de markt. De vraag naar woningen is nog steeds groot.” En ook de rente heeft, in de woorden van De Vries, niet de neiging om te gaan stijgen. De lage rente maakt het nog altijd voor veel woningzoekenden aantrekkelijk om te gaan kopen. Maar dat dalende consumentenvertrouwen kan wel zorgen voor veranderingen op de nu nog oververhitte woningmarkt, zegt De Vries. “Mensen gaan dan wat minder bieden op een woning. Vooral als ze van mening zijn dat de hypotheekrente gaat stijgen.” Ja, die mindset van potentiële ­kopers kan van invloed zijn op de prijsontwikkeling. Maar veel zal het niet zijn, denkt De Vries. “Het kan zijn dat de prijsstijging wat afvlakt, maar van bijna 9 procent prijsstijging overgaan naar nul of zelfs minder... Dat geloof ik niet. Dat is wel heel veel.” Volgens Nic Vrieselaar, woningmarkteconoom bij de Rabobank, zou de consument weleens gelijk kunnen hebben over aanstaande economisch mindere tijden. Hij noemt de Duitse economie die minder hard groeit, de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten die beide landen pijn doet en de aankomende Brexit. “Het gaat niet per se slecht, maar wel minder goed. Dat raakt ook de Nederlandse economie, wat invloed kan hebben op de huizenprijzen. Niet binnen een half jaar, maar misschien wel over vier jaar.” In Zweden, Australië en het Verenigd Koninkrijk zien kopers de huizenprijzen al dalen. Vooral vanwege overheidsingrepen. Zo scherpten de Zweden de leennormen aan, werd in Australië de aflossingsvrije hypotheek aan banden gelegd en hebben de Britten overdrachtsbelasting voor beleggers verhoogd.

Niet voor eeuwig In Nederland zijn dergelijke maatregelen al doorgevoerd tijdens de crisis. Ze zorgden ervoor dat de huizen hier niet zo duur werden als in die landen. “Maar deze prijsstijgingen kunnen niet voor eeuwig doorgaan. Wat je anders gaat krijgen is dat het kopen van een huis een filosofische wens wordt. Net zoals het wonen op Hawaï.”

