Ga een peuter die geen peentjes lust, vooral niet pushen

Uit onderzoek van de universiteit van Michigan blijkt dat druk uitoefenen op moeilijke eters geen invloed heeft op gedrag of gewicht van die peuters. Het zorgt eerder voor spanning aan tafel en kan de relatie tussen ouder en kind schaden.

Denk twee keer na voordat je een peuter dwingt, schrijft hoofdonderzoeker Julie Lumeng. Ze is arts in een kinderziekenhuis en directeur van het centrum voor groei en ontwikkeling van de universiteit in het Amerikaanse Michigan. Haar groep onderzocht wat eetgedrag doet met gewicht van peuters variërend van 1 jaar en negen maanden tot 2 jaar en 9 maanden.

Ze zag geen effect. Niet negatief: een kind dat altijd zijn bord moet leegeten, gaat niet overeten en ontwikkelt ook geen overgewicht. Maar ook positieve effecten bleven uit: streng toezicht maakt niet dat een kind gevarieerder en gezonder leert eten. Zowel het gewicht van moeilijke als van makkelijke eters bleef in het jaar van onderzoek stabiel.

Niet lekker

Lumeng vindt het eigenlijk niet terecht dat van volwassenen wel wordt geaccepteerd dat ze sommige dingen nu eenmaal niet lekker vinden, maar dat peuters alles maar moeten proberen. Een kieskeurig kind blijft gewoon kieskeurig, of de ouder er nou bovenop zit of niet, concludeert de arts en voedingswetenschapper. “Moeilijk doen met eten is geen serieuze afwijking waar ouders veel energie in moeten steken. Ga niet proberen gedrag te veranderen dat nu eenmaal bij je kind hoort.” De angst dat een kind niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, is ongegrond, benadrukt ze.

Voedingspsycholoog en kindereetcoach Diana van Dijken denkt dat het onderzoek een opsteker kan zijn voor ouders. In haar praktijk in Hoevelaken krijgt ze best veel bezorgde ouders over de vloer. Soms knijpen ouders zelfs de neus van hun kind dicht om toch maar wat gezonds naar binnen te kunnen lepelen. “Daar zit echt wanhoop achter, dat hun peuter niet genoeg groenten en fruit binnen krijgt.”

Het is belangrijk dat kinderen divers eten, zegt Van Dijken. Net zo min als dwang, helpt het volgens haar om een goede eter te belonen met een toetje. “Eten kan een machtsmiddel worden, zowel van de ouder als vanuit het kind. Daar wil je niet naar toe. Hou het liever gezellig aan tafel.”

