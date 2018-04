Frustraties en klappen in een ‘lastig’ verpleeghuis

Niemand wil het hardop uitspreken, maar ondertussen gebeurt het wel op de eerste verdieping van verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam. Ouderen met dementie die een grote mond krijgen als zij in de ogen van een medewerker iets niet goed doen. Of erger: een klap, zo schetst een klokkenluider die in het verpleeghuis werkt. Onderling praten de medewerkers er weleens over. Ook de psychologen, artsen, managers en de directeur weten het, zegt de ingewijde.

De televisieploeg van Human, met columnist Hugo Borst en actrice Adelheid Roosen, kreeg het niet te zien. Zij verbleven vijf weken op de eerste etage van De Leeuwenhoek voor de serie die deze week begint. Hoe konden zij weten dat een bewoner zodanig is mishandeld door een medewerker dat daarvan melding is gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd? Dat bewoners elkaar te lijf gaan? Dat achter de schermen behandelaren (artsen, psychiaters en ergo- en fysiotherapeuten) een brief schreven aan het bestuur dat zij niet langer instaan voor de gevolgen als het nog langer zo doorgaat? De verklaring zou kunnen zijn dat mensen in het verpleeghuis zich anders gedragen als er een journalist in de buurt is.

Gijsbert van Herk is de voorzitter van het zorgbedrijf waar De Leeuwenhoek onder valt, Humanitas. Dat is een begrip in de Rijnmond. Gaat het over ouderen in die regio, dan valt al snel de naam Humanitas. Van Herk vindt de brief niet zo bijzonder. “Dat is hoe je met elkaar communiceert over misstanden. Mondeling of per brief. We zijn ook direct in actie gekomen met een plan van aanpak.” Er is al heel lang aan de bel getrokken bij het management, hier is nooit naar geluisterd, reageert de klokkenluider, die de brief een ‘laatste wanhoops-poging’ noemt.

Twee jaar geleden stonden vijf verpleeghuizen van Humanitas op de zwarte lijst van de inspectie. Personeel is slordig met uitdelen van medicijnen, zij vullen dossiers verkeerd in en incidenten worden niet gemeld, zo staat in het inspectierapport.

De Leeuwenhoek was een van de vijf verpleeghuizen op de zwarte lijst, maar vorig jaar haalde de inspectie het verpleeghuis ervanaf. Dat is gezien alle problemen onbegrijpelijk, vindt ouderenpsycholoog Sarah Blom. “De huidige misstanden hadden door de inspectie gezien en gevoeld moeten worden, vooral omdat dergelijke situaties een jarenlange aanloop hebben”, zegt ze. “Sterker nog, door de opnames van de serie ‘In de Leeuwenhoek’ zaten ze er allemaal met de neus bovenop: de bekende Nederlanders, de directeur van inspectie, de minister van volksgezondheid. Ze komen allemaal voor in de serie. Niemand heeft wat gezien of gevoeld.”

Blom is zelf niet betrokken bij De Leeuwenhoek maar werkt als psycholoog samen met verpleeghuisorganisaties in heel Nederland om de zorg te verbeteren. “Er gebeuren heel mooie dingen in de zorg. Je voelt de ambitie om er iets van te maken.” Toch waarschuwde ze vorig jaar in ‘Nieuwsuur’ al voor misstanden waar onvoldoende aandacht voor is.

Dat komt omdat ‘de dementiezorg verhipt’, zegt ze. “Bekende Nederlanders worden in praatprogramma’s uitgenodigd om te spreken over essentiële thema’s in de ouderenzorg. Ik vind het verontrustend dat deze zendtijd niet tot nauwelijks geboden wordt aan deskundigen met jarenlange praktijkervaring en expertise op dit vlak. Het debat verliest hierdoor meer en meer aan inhoud.”

Met haar broer David, ook ouderenpsycholoog, sprak ze net als Trouw met diverse betrokkenen binnen De Leeuwenhoek, las de interne stukken en bekeek de foto’s van verwondingen bij één cliënt. Het ging om meer dan zo maar een blauwe plek.

Over de serie ‘In de Leeuwenhoek’ zegt ze dat je van bekende Nederlanders met een camera niet kunt verwachten dat ze misstanden zoals in het Rotterdamse verpleeghuis kunnen signaleren. “Na jarenlange specialisatie op dit gebied herken je de signalen echter snel. Je voelt intuïtief aan dat dingen niet kloppen en gaat op onderzoek uit.”

Familieleden Diefstal, medicijnen weggooien en onderlinge intimidatie: het komt allemaal voor, zegt de anonieme bron. Waarom familieleden niets merken? Sommigen vermoeden wel iets, zegt de ingewijde. Maar sporen zijn niet altijd goed zichtbaar. Striemen en blauwe plekken wel, maar schreeuwen is al een stuk lastiger, tenzij je er zelf bij bent. Volgens de informant is bij het bestuur bekend dat familieleden bang zijn om namen te noemen van personeel, uit angst voor represailles. Ja, jammer genoeg gaat er weleens iemand over de schreef. Dat tolereren we niet. Maar dit is niet aan de orde van de dag Humanitas-voorzitter Van Herk hoort de opsomming van misstanden aan en zegt: “Je doet net alsof dit aan de orde van de dag is. Dat is niet zo. Ook niet in De Leeuwenhoek. Daar werken hartstikke lieve collega’s. Ja, jammer genoeg gaat er weleens iemand over de schreef. Dat tolereren we niet. We hebben ook regelmatig mensen voor dit gedrag ontslagen.” Van Herk benadrukt dat er honderdduizend dingen wel goed gaan. Dat het soms misgaat, heeft volgens Van Herk deels te maken met de wijk waarin het verpleeghuis staat: het multiculturele centrum van Rotterdam. “De Leeuwenhoek is het meest afwijkende verpleeg-huis van Nederland en daarom ook het leukste. Maar er gebeuren dingen die in andere verpleeg­huizen, in plattelandsgemeenten bijvoorbeeld, niet gebeuren. Dat komt omdat je in Rotterdam te maken hebt met 160 verschillende culturen die allemaal samenkomen op die locatie. Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige uit Maastricht naar de zorg in De Leeuwenhoek kijken, ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?” Psycholoog Blom vindt het verweer van Van Herk onnavolgbaar. “Oké, De Leeuwenhoek is multicultureel, staat in de Randstad en er werken veel Antillianen. Is het dan logisch dat er wordt mishandeld? Ik vind het discriminerend. Wie dit normaal vindt, legt een smet op de verpleeghuiswereld, op verzorgenden die zich met hart en ziel inzetten.” Van Herk zegt het jammer te vinden als Trouw alleen oog heeft voor wat er misgaat. Voor Blom is die opmerking een bevestiging van wat zij al langer ziet. “Het is tegenwoordig not done om kritisch of transparant te zijn. Wie stelt dat er iets niet goed gaat wordt weggezet als zwartkijker. Als de persoon die het imago van de verpleeg­huiswereld verder beschadigt.” De reden van het krampachtige vasthouden aan positieve berichten over ouderenzorg is volgens haar onder meer het personeelstekort. “Maar moeten we daarom de waarheid geweld aan doen? Hier kan je tegenin brengen dat in bijna geen enkele beroepsgroep het ziekteverzuim door ontmoedigde, overwerkte en verbitterde werknemers zo hoog is als in de groep van verzorgenden. Als iedereen die nu ziek op de bank zit weer zou kunnen werken, hebben we te veel personeel.” Het draait volgens Blom allemaal om imago, zoals nu met de serie ‘In de Leeuwenhoek’. “Volgens Hugo Borst was ‘de inkijk in het verpleeghuis eerder hartverwarmend dan schrijnend’ en ‘was het een feest om met de ouderen te zijn’. De realiteit is dat de situatie daar zeer schrijnend is.” De vraag is of de misstanden in De Leeuwenhoek een uitzondering zijn. Nee, denkt Van Herk. Het meldpunt voor huiselijk geweld Veilig Thuis Rotterdam Rijmond laat weten dat het jaarlijks een toenemende aantal adviesaanvragen en meldingen krijgt over ouderenmishandeling in verpleeghuizen. De exacte aantallen heeft het meldpunt niet.