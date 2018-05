Fraude en misbruik maken gemeenten terughoudender met het verstrekken van een pgb

Gemeenten hebben de afgelopen twee jaar een kwart minder persoonsgebonden zorgbudgetten (pgb’s) verstrekt aan hun inwoners. Dat betekent minder zelfstandigheid voor Nederlanders met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Nieuwe cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten zien dat gemeenten vorig jaar 8 procent minder pgb’s hebben afgegeven. Vergeleken met 2015 is de daling 27 procent. De SVB geeft alleen de afgeronde cijfers, de precieze getallen stuurt de bank later deze maand naar de Tweede Kamer.

Duidelijk is wel dat de daling van het aantal persoonsgebonden budgetten die gemeenten afgeven doorzet. Dat bevestigt de bange vermoedens van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. “Gemeenten zijn terughoudender met pgb’s. Ik vind het een verontrustende trend die we moeten keren”, zegt ze. “Het gaat er om dat mensen passende zorg krijgen. Ook gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor.”

Bij pgb’s kopen mensen met een beperking zelf hulp en zorg in. Dat kan zijn bij een zzp’er of bij een zorgbureau, maar ook bij een familielid. Omdat de persoon die zorg nodig heeft zelf de hulp inkoopt, hebben gemeenten minder grip op de regeling dan bij de reguliere zorg. Het gebrek aan controle werkt volgens gemeenten fraude in de hand.

Een voorbeeld daarvan kwam vorige maand in het nieuws toen de politie twee Utrechtse broers oppakte die 6 miljoen euro aan zorggeld naar hun eigen bankrekening hadden gesluisd. Dat soort fraudeurs brengen het zorgideaal van zoveel mogelijk autonomie voor hulpbehoevenden in gevaar.