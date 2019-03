Franse regering gaat harder terugslaan tegen gele hesjes

Zeker zestig winkels, banken, restaurants en kiosken op wat wel de ‘mooiste avenue van de wereld’ wordt genoemd moesten eraan geloven. Sommige panden werden zelfs in brand gestoken, een moeder en een baby konden maar net worden gered van de vlammen die woedden in een vestiging van een bank onder hun appartement.

De onlusten vonden plaats tijdens de achttiende editie van het wekelijkse protest van de gele hesjes. De vernielingen zijn het werk van zogenoemde Black Bloc-activisten die het hebben voorzien op symbolen van het kapitalisme.

Maar de tijd om onderscheid te maken tussen vreedzame demonstranten en professionele relschoppers is voorbij, waarschuwt premier Édouard Philippe. “Degenen die nu deze misdaden aanmoedigen of goedpraten, zijn medeplichtig”, zei hij maandag.

Met het laatste doelt Philippe op woordvoerders van de gele hesjes. Die lieten weten dat het ‘sociale geweld van de regering’ nog altijd veel erger is dan de schade aan de flagshipstores van Hugo Boss, Lacoste of Longchamp.

Ingrijpen door ME

Philippe, onder zware druk van de oppositie, gooit de strategie tegen het ‘politiek gemotiveerde vandalisme’ over een andere boeg. Demonstraties op tot de verbeelding sprekende locaties zoals de Champs-Elysées of de Place du Capitole in Toulouse zijn voortaan verboden, zodra duidelijk is dat zich onder de demonstranten ‘ultra’s’ bevinden. Dan grijpt de ME in, aldus Philippe. Verdachte personen zullen preventief worden opgepakt, net zoals op 8 december vorig jaar gebeurde in de week na het hoogtepunt van de gele razernij.

Premier Philippe zou deze affaire bewust laten escaleren, om de gele hesjes in diskrediet te brengen

Want juist omdat zaterdag het consigne was gegeven om terughoudend te zijn, kon de boel uit de hand lopen. Zo waren de ordetroepen uitgerust met rubberkogels van een zachter type dan de omstreden flashball. Die flashball zorgde de afgelopen maanden voor een groot aantal gewonden bij de gele hesjes.