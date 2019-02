Franse moraalridders bleken gestructureerd te cyberpesten, met name vrouwen

Het zijn allemaal hippe dertigers, meestal met een baardje. Ze werken in de communicatie of als journalist of graficus bij linkse media als Libération, ‘Télérama’ en Les Inrocks. En allemaal putten zij zich nu uit in excuses omdat zij – vaak groepsgewijs – jarenlang vooral vrouwelijke collega’s achtervolgden op Twitter.

Vanaf 2009 was de groep van zo’n dertig man actief in een besloten Facebookgroep, de ‘LOL liga’. Wat begon als kwajongensstreek, liep al gauw uit de hand. De liga functioneerde als coördinatieplatform voor gerichte acties tegen personen op Twitter, een medium dat op dat moment populair begon te worden.

LOL Tot 2013 bestookten de leden hun slachtoffers – vooral feministes van de jongste generatie – met denigrerende en beledigende tweets, soms voorzien van pornografische fotomontages of filmpjes. Seksisme, homofobie, beledigende commentaren op overgewicht, een vleugje racisme en antisemitisme: alles was heel erg LOL, ofwel laughing out loud. Ze kreeg soms veertig honende commentaren van LOL-leden binnen enkele uren, steevast gevolgd door een stroom van anonieme reaguurders. De journaliste Léa Lejeune was een van de doelwitten van LOL. Ze vertelt op de site van haar huidige werkgever, Slate.fr, dat ze soms veertig honende commentaren van LOL-leden binnen enkele uren ontving, steevast gevolgd door een stroom van anonieme reaguurders. Het knaagde aan haar zelfvertrouwen en het antwoorden op alle hatelijke commentaren kostte haar veel tijd, terwijl zij het vak nog moest leren. “Een vaste baan bij de krant waar ik toen werkte, ben ik misgelopen.”

Geen schuilnaam De affaire houdt de gemoederen in het Parijse mediawereldje nu pas bezig omdat een van de pestkoppen, Alexandre Hervaud, onlangs op Twitter werd aangesproken op zijn vroegere gedrag. Hierna volgde de ene na de andere onthulling van gedupeerden. In hun verhalen klinkt jarenlange frustratie door. De LOL-leden golden als populaire figuren, online en op veel redacties. De pesters waren volgens sommige slachtoffers zo zeker van hun eigen voortreffelijkheid dat ze het gebruik van een schuilnaam niet nodig vonden. Waarom vallen ze ons lastig met dit gezeik? vroegen wij ons af. Dus maakte ik het belachelijk, zoals ik dat met alles deed. LOL-oprichter Vincent Glad De kwelgeesten hebben inmiddels bijna allemaal laten weten dat het hen spijt en dat ze ‘stom’ zijn geweest. LOL-oprichter Vincent Glad, journalist bij Libération en inmiddels samen met twee collega’s geschorst, benadrukt dat zijn groep het niet speciaal voorzien had op feministes. “Wij namen ook mannen op de korrel”, schrijft hij op Twitter. “Maar het was hoe dan ook fout. Wij waren verbaasd over de terugkeer van het feminisme zo rond 2010 en begrepen nieuwe termen als mansplaining en verkrachtingscultuur niet. Waarom vallen ze ons lastig met dit gezeik? vroegen wij ons af. Dus maakte ik het belachelijk, zoals ik dat met alles deed. Nu schaam ik me voor deze tweets.”

Fictieve baan Opmerkelijk is dat Glad zich bij Libé de laatste tijd bezig hield met het opsporen van digitale ontsporingen van gele hesjes. Een andere zondaar van LOL, hoofdredacteur David Doucet van het magazine Les Inrocks, publiceerde twee jaar geleden een boek waarin hij naar eigen zeggen de wereld van extreem-rechts op ‘een objectieve manier’ in kaart brengt. Het is dezelfde Doucet die een journaliste telefonisch een fictieve baan bij een TV-programma aanbood waarna hij het voor haar vernederende gesprek online zette. “Kostelijk hoe deze moraalridders nu met de hand in de jampot worden betrapt”, zo noteert de site van het anti-politiek correcte magazine Causeur. Ook journalisten van de rechtse krant Le Figaro weten wel weg met hun linkse ‘deugcollega’s’. Zo hekelt Guillaume Roquette de “collectieve bezinning van de media over het seksisme in het eigen milieu” waar Libération op aandringt. “Was jullie vuile was svp binnenskamers en probeer niet om ‘de media’ hierbij te betrekken”.

