Franse Gloria Wekker geweerd uit adviesraad voor privacy

Diallo zou lid worden van de CNNum, een adviesraad voor vraagstukken rond internet en privacy. Maar twee dagen na de bekendmaking van de lijst met nieuwe leden werd haar naam zomaar geschrapt. Politici van de rechtse oppositie die bezwaar hadden gemaakt tegen haar benoeming werden op hun wenken bediend.

Van een storm van protest tegen Diallo was helemaal geen sprake geweest. Maar kennelijk wil de regering niet het verwijt krijgen dat haar lidmaatschap van de raad een vorm van officiële goedkeuring is voor haar omstreden standpunten. Zo is er volgens Diallo bijvoorbeeld geen principieel verschil tussen een minirok - een kledingstuk - en een hoofddoek - een religieus voorschrift. "Het zijn allebei manieren om vrouwelijkheid te benadrukken", legde ze uit. 'Het enige wat telt', twitterde ze naar aanleiding van de protesten in Iran, 'is de vraag of een vrouw vrij is om te dragen wat zij wil'.

Irritatie

Met haar beschuldiging dat de Franse cultuur is doortrokken van vreemdelingenhaat wekt Diallo zo mogelijk nog veel meer irritatie. Diallo is net als Gloria Wekker in Nederland een aanhangster van het intersectioneel feminisme, de theorie die de strijd voor gelijkheid tussen de seksen ziet als onderdeel van een bredere beweging tegen witte dominantie. Die zou zich uiten in systematisch politiegeweld tegen jongeren in probleemwijken en discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Inmiddels komt staatssecretaris Mounir Mahjoubi van digitale zaken erachter dat hij een grote strategische fout maakte door Diallo te weren uit de CNNum. Uit protest stapte de voorzitter en daarna de hele raad op. The New York Times waste de Parijs de oren in een commentaar. De affaire toont dat een debat over racisme in Frankrijk hard nodig is, schrijft de krant. De kwestie verdeelt opiniemakers. De een vindt dat Diallo vooral moet worden gehoord, maar niet in de CNNum. Anderen menen dat de regering een cadeau heeft gegeven aan iedereen die wil bewijzen dat de Franse staat de erfenis van het koloniale verleden taboe heeft verklaard.

Ook journaliste Elisabeth Lévy nam het voor haar op. "Ik ben het werkelijk nooit met haar eens, maar zal alles doen om haar de ruimte te geven haar ideeën te verdedigen" zo parafraseerde ze een beroemde uitspraak die wordt toegeschreven aan Voltaire. 'Laat ons alsjeblieft in alle rust bekvechten.'