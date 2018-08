Frankrijk neemt afscheid van de vaste telefoon, na bijna 140 jaar

Bijna 140 jaar na de ingebruikname van een eerste telefoonnetwerk in Parijs, maakt Frankrijk zich op voor een afscheid van de vaste telefoon. Dat wil zeggen: de telefoon die je aansluit met een stekker, dus zonder kastje met tv, internet en telefoon. Bellen met een vast toestel is over een paar jaar alleen nog mogelijk voor wie zo'n box heeft, zo kondigt Orange, het voormalige France Télécom, aan.

Lees verder na de advertentie

Voor ouderen die het kastje echt niet zien zitten, is een 'ver­een­vou­dig­de versie' in de maak

Frankrijk telt twintig miljoen huishoudens met een vast toestel, waarvan er 9,4 miljoen een verbinding hebben zonder internet. Deze categorie, waaronder veel ouderen vallen, hoeft zich volgens Orange geen zorgen te maken. Het netwerk moet een zachte dood sterven in verschillende fasen.

Om te beginnen is het abonnement 'alleen telefoon' over drie maanden niet meer verkrijgbaar. Alle nieuwe klanten van Orange zijn verplicht een box (TV, internet en telefoon) te nemen. In Bretagne is dit in veertien testplaatsen al een tijd het geval. De overgang zou daar tot nu toe probleemloos zijn verlopen.

Stukje voor stukje Vanaf 2023 zal Orange vervolgens het analoge openbare telefoonnetwerk stukje voor stukje afsluiten, gemeente na gemeente. Vanaf dat moment moeten ook alle oude klanten aan de box geloven. Voor ouderen die het kastje echt niet zien zitten, is een 'vereenvoudigde versie' in de maak. De reden voor de ingreep is van economische aard. Het onderhoud van het telefoonnetwerk voor een kleine tien miljoen mensen is kostbaar, en de techniek is bovendien sterk verouderd. De structuur dateert van veertig jaar geleden, toen in Frankrijk de laatste telefonistes werden vervangen door elektromechanische schakelaars. Het wordt steeds lastiger de onderdelen te vervangen. Behalve ouderen zullen ook bedrijven rekening moeten houden met de wijziging. Een ruime meerderheid van de Franse ondernemingen gebruikt nog faxen, alarmsystemen, mobiele pinapparaten en andere apparaten die afhankelijk zijn van het oude netwerk.

Stroomstoring Onduidelijk is nog wat straks te doen bij een stroomstoring. Als de box uit is, is de verbinding verbroken. Een box die ook op batterijen werkt, is een mogelijke oplossing. Ook is niet helder wat de overgang voor de tarieven betekent. Affut, de vereniging van telecomgebruikers, dringt aan op redelijke prijzen. Een vaste telefoon zonder box komt nu op 17,99 euro per maand. De prijs voor de box zou beslist niet hoger mogen zijn, om mensen die nergens om hebben gevraagd niet op kosten te jagen. "We houden dit in de gaten", aldus Bernard Dupré van de Affut. "Want nu worden lage welkomsttarieven na een jaar vaak verhoogd."

Lees ook:

Intenser, rijker en gelukkiger leven? Zet je smartphone eens uit Leef zeven dagen zonder smartphone, vroeg techniekfilosoof Hans Schnitzler aan studenten. Hij schrok van hun ervaringen, en schreef er een boek over.