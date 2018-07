Frank Bakker is de Amsterdamse fietser zat en dagvaardt minister Grapperhaus

Wie maakt een eind aan gevaarlijk rijgedrag van fietsers? De Amsterdamse politie niet, zoveel is Frank Bakker wel duidelijk. De gemeente gaat er ook niet over, zo hoorde hij in maart van de rechter toen hij tijdelijk-burgemeester Van Aartsen dagvaardde. Dus vandaag is zijn volgende stap een kort geding tegen minister Grapperhaus van justitie.

Frank Bakker (77) heeft drie grote ergernissen: fietsers die een zebrapad negeren, door rood rijden en fietsers die voetgangers van de sokken rijden op de stoep. Het is hem meermaals overkomen.

Op zijn vaste loopje van zijn huis op de Amsterdamse Keizersgracht naar de slager, treft de oud-advocaat vandaag vooral veel mensen die van de zon genieten. De mooie kanten van de stad ziet hij heus nog wel. “Ik ben in wezen een vrolijk mens”, verzekert hij. “Maar dat betekent niet dat je alles maar moet accepteren.”

Bakker wil niet als clown in beeld, heeft hij de fotograaf gewaarschuwd. In maart haalde hij al het tv-programma ‘Jinek’ met een filmpje. Op een druk kruispunt riep hij een foute fietser na met ‘flapdrol’. Hij belooft zich in te houden.

Betrapt Eenmaal in de beruchte Lijnbaanssteeg - smal voetgangersgebied, handige sluiproute - stappen de meeste fietsers keurig af. Misschien vanwege het blauwe bord met witte man en kind aan zijn hand. Misschien komt het door de fotograaf. Of door Bakker zelf, die zich pontificaal voor slagerij Van Dooren posteert. Een argeloze toerist is de klos. Bakker houdt hem staande en wordt ondanks zijn voornemen toch weer die bozige meneer: “Waarom fietst u hier”, roept hij. De toerist stapt snel af en schiet in de verdediging. “Ik was niet aan het fietsen, ik was aan het steppen.” Hij zet een gymp met blauwwitte sportsok op de trapper. Bakker kent het mechanisme. “Mensen voelen zich betrapt, daar hebben ze moeite mee.” Illegale fietser nummer twee, een wat oudere heer, reageert met woordgrapjes en vraagt zijn tegenstrever dapper waar hij zich druk om maakt. “Bent u eigenlijk wel Amsterdammer?” Ook die heeft Bakker vaker gehoord. “Verbale trucs”, vindt hij. Nu zijn fietsers zorgeloos en lui. Ze denken dat ze alle macht hebben Frank Bakker Vandaag geen grote toestanden, maar hij en zijn vrouw hebben al heel wat naars naar hun hoofd gekregen, tot ‘stoephoer’ aan toe. Ook van de meest geciviliseerde mensen, van zwangere vrouwen en moeders met kinderen in de bakfiets. Het speelt in meer steden, beseft Bakker, maar Amsterdammers spannen volgens hem de kroon. “Heldhaftig, vastberaden en ongedisciplineerd”, verbastert hij de wapenspreuk van de stad.

Regels Maar had hij zelf ook niet iemand van de fiets getrokken? Is leven en laten leven niet een betere houding? “Vaag en filosofisch”, reageert Bakker. “Als ik een psycholoog nodig heb, weet ik die te vinden. Dit gaat gewoon om regels en dat de politie die handhaaft. Ik zeg niet dat ik die rechtszaak win, maar ik heb wel gelijk.” Hij is niet tegen fietsers, bezweert hij. In een civiele zaak moet hij nu eenmaal een persoonlijk belang aantonen. “Er zijn meer verkeersdeelnemers die zich niet aan de regels houden, maar daar heb ik geen schade van.” Hij stroopt zijn lichtblauwe overhemd wat hoger en toont een beschadigde elleboog. Zo had hij eerder al een kapotte jas. “Ik loop nog aardig, maar kan niet meer als een hinde wegspringen als er een fietser op mij af komt.” Bakker hoopt dat de rechter de overheid dwingt om maatregelen te nemen. Welke, dat moet de rechtbank maar bepalen. “Het helpt als de pakkans groter wordt. Nu zijn fietsers zorgeloos en lui. Ze denken dat ze alle macht hebben.” En als de Haagse rechtbank hem weer verwijst, terug bijvoorbeeld naar de lokale politie? “Dan is het lachen natuurlijk, dan staan ze echt voor aap.” Op de weg terug passeert hij tal van fout geparkeerde bestelbusjes. “Maar dat zijn mensen die technisch werk doen, die kunnen moeilijk op de fiets naar de binnenstad komen.” Hij blokkeert soms zelf soms ook de Keizersgracht als hij boodschappen uit de auto laadt. Maar dat mag. Bakker: “Dat staat in het verkeersreglement. Weet u dat niet?”

Wie gaat er over? Noch de burgemeester, noch de gemeente kan de de politie aansturen waar het gaat om de vervolging van verkeersdelicten, zei de voorzieningenrechter in Amsterdam in maart. Dat leidt volgens oud-advocaat Frank Bakker automatisch tot de conclusie dat de minister van justitie erover gaat. Bakker heeft Ferdinand Grapperhaus schriftelijk gesommeerd hem voor 1 juni te laten weten, of hij opdracht geeft aan de politie om overtredende fietsers aan te pakken. Diens antwoord: ‘De politie valt m.b.t. de handhaving van verkeersregels onder de lokale overheid.’ Bakker heeft de minister van justitie toch gedagvaard. “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.”

