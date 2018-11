Fotograaf Werry Crone ontdekte een nieuwe, oer-Hollandse trend: de partytent

Je ziet ’m in de volkswijk, maar ook in chique achtertuinen. In het stadspark én middenin het bos, bij hardloopwedstrijden, braderieën, bruiloften en de intocht van Sinterklaas. Waar zie je ’m eigenlijk niet: de partytent?

Lees verder na de advertentie

Fotograaf Werry Crone doorkruist voor zijn werk het hele land, van Grollo tot Wassenaar en van Cromvoirt tot Den Helder. Twee jaar geleden viel zijn oog onderweg op een partytent. En daarna op nog één en nog één en nog één. Zo ontdekte hij een trend: de partytent is al net zo’n vast onderdeel van het Hollandse landschap als de molen, de sloot en het fietspad.

Alles moet gevierd worden en dat vieren mag overal, het hele jaar door Werry Crone, fotograaf

Crone ging deze feestzalen van wit doek fotograferen, waar hij maar kwam. Het resultaat is ‘Hier is het feestje. Over partytenten in het Hollandse landschap’, dat maandag verschijnt. Eerder fotografeerde hij al bushaltes en bomen, in dit fotoboek brengt hij en passant ook de moderne Nederlandse feestcultuur in beeld.

Hagenpreek op het terrein van landgoed Coelhorst. © Werry Crone

“Alles moet gevierd worden”, zo is Crone opgevallen. “En dat vieren mag overal, het hele jaar door.” De achttiende verjaardag van Marnix, het jubileum van een staalbedrijf, de afscheidsreceptie van ambtenaar Jacco: allemaal in de partytent. En ook al is het steenkoud eind oktober, toch trouwen Linette en Douglas buiten in het bos, op een unieke locatie van het Feel Good Tent Event.

Feestcultuur Dat woordje ‘event’, evenement, ­typeert de feestcultuur: in de tent moet natuurlijk wél iets gebeuren. “Alles moet tegenwoordig een belevenis zijn”, vertelt Crone. “Een feest is ook een ­uit­dijend fenomeen. Voor Trouw bezocht ik lang geleden het traditionele ballonnenfeest in Barneveld. Dat was met z’n allen rond een weiland. Nu is het uitgegroeid tot een vierdaags ­Ballonfiësta met een hele programmering. Ander voorbeeld: de braderie in mijn woonplaats Vleuten heeft een concurrent gekregen: Bourgondisch Genieten. Mét een grote tent op het dorpsplein.” Jubileumfeest bij HP Staal in Vianen. © Werry Crone Er zijn jaarlijks duizenden festivals, in parken en op pleinen, van januari tot en met december. En geen festival zonder partytent. Het ding raakte zo’n 23 jaar geleden in Nederland in de mode en is inmiddels breed ingeburgerd. Geen wonder, want het witte doek beschermt tegen de regen die elk feestje kan bederven. Dan maar liever op zeker spelen: tent opzetten, lichtsnoeren ophangen, vuurkorfjes erbij. De inrichting van zo’n tijdelijk ­feestvertrek kan een klus zijn, zeker bij grote evenementen: dan moeten er ook elektriciteitskabels en waterleidingen naartoe. Maar daar schrikt de praktisch ingestelde Nederlander niet voor terug, weet Crone: ‘Als we het water met dijken kunnen tegenhouden, draaien we onze hand niet om voor zo’n partytent’, zei een tentverhuurder zei tegen mij.” Bruiloft in Lage ­Vuursche. © Werry Crone Zelf is de fotograaf trouwens de trotse bezitter van twee exemplaren, van het standaard pagodemodel van 3 x 3 meter, met zijflappen. Aangeschaft toen zijn kinderen pubers werden en wilden feesten met hun vrienden. Een zaaltje huren is best duur, ­ontdekten ze. En in de eigen achtertuin zit je wél zo gezellig.

Zilveren Camera Werry Crone (62) is sociaal geograaf en als fotograaf autodidact. Hij maakt al ruim dertig jaar foto’s voor Trouw, op vrijwel alle journalistieke terreinen. Bij de fotowedstrijd Zilveren Camera won hij vele prijzen en in 1995 werd Crone uitgeroepen tot Fotojournalist van het jaar. Hij maakt ook fotoboeken, waarin cultuur en landschap terugkerende thema’s zijn. ‘Hier is het feestje’ wordt maandag gepresenteerd tijdens Hollandse Beelden #4, een ode aan de foto­grafie, in Pakhuis de Zwijger in ­Amsterdam, vanaf 20.00 uur. Het boek is nu al te bestellen op www.hannaboek.nl. Trouw-abonnees maken kans op een gesigneerd exemplaar. Ga naar trouw.nl/exclusief om deel te nemen. Rresentatie van het nieuwe vlaggeschip van de marine, de Zr.Ms. Karel Doorman, tijdens de Marine­dagen in Den Helder. © Werry Crone

Lees ook: