Fokker Hemmer gaat voor de rode parkiet

Ruim tweehonderd rode kanaries hippen in hun kooi. Voor een leek is het moeilijk onderscheid maken, maar niet voor Jan Hemmer (68) uit Mariaparochie in Overijssel. "Dit is toch fantastisch", zegt hij wijzend naar de kampioen van dit jaar. "Kijk hoe mooi hij staat met de borst vooruit!" Op de kooi plakt een gouden sticker met winnaar. Volgens de vogelliefhebber heeft deze kanarie overduidelijk de mooiste rode kleur van allemaal.

Al een paar uur loopt Hemmer rond in de Zwolse IJsselhallen waar de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) tijdens de Nationale Vogeltentoonstelling zijn jaarlijkse kampioenschappen houdt. In zijn hand heeft hij een bundel met de beoordelingen van alle vogels. Zorgvuldig gaat hij de kooitjes af. "Hier ben ik niet zo dol op." Hij staat voor een kanarie met een lange kuif. "Je ziet niet eens zijn ogen."

Er doen ruim elfduizend wedstrijdvogels mee aan het kampioenschap. De een wordt beoordeeld op het uiterlijk, de ander op zang. Er is een veelzijdigheid aan soorten: van parkieten en papegaaien tot exotische duifjes.

Een vogel van Hemmer kost niet meer dan 40 euro. "Er zijn vogels die de duizend aantikken of meer", zegt Albert Zomer. Hij is keurmeester van de wedstrijd en tweede voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Zijn broer ging duiven fokken en Hemmer koos voor rode parkieten. Nu heeft hij honderd vogels die rondfladderen in een schuur naast zijn huis. Daar staan ook twintig broedkooien. "Ik houd niet van vroeg opstaan, maar als het broedtijd is dan ben ik er heel vroeg bij", lacht hij.

De rode kanarie blijft Hemmers' favoriet. Al vijftig jaar fokt hij ze. De liefde voor vogels begon in zijn ouderlijk huis. "Mijn ouders hadden in de keuken een kooi met vier bonte parkieten", zegt Hemmer terwijl hij zijn stem verheft. Hij loopt door het gangpad met de vogels die worden beoordeeld op hun zangkunsten. Iedere vogel doet zijn best om boven de buurman uit te komen. "Samen met mijn broer ging ik op een stoel staan om te kijken of er al eitjes lagen."

Gestolen

Vorig jaar zijn tweehonderd vogels gestolen tijdens het kampioenschap in Nuenen, Noord-Brabant. Daarom worden de IJsselhallen nu extra beveiligd. "Die diefstal bracht vooral emotioneel leed. In Nederland leven wij niet van de fokkerij. Het is een hobby", zegt Zomer. "Veel mensen die fokken zijn op leeftijd en hebben weinig energie om opnieuw te beginnen. Als een vogel verdwijnt, dan ligt het hele fokproces overhoop."

Jan Hemmer fokt al vijftig jaar kanaries. © Herman Engbers

Dat veel ouderen vogels fokken, is duidelijk zichtbaar op het evenement. In groepjes bekijken zij de vogels en praten over de beestjes die zij vandaag hebben aangeschaft. Er zijn duizenden vogels verkocht op de eerste dag van het evenement. Ook zijn de winnende fokkers bekendgemaakt. Zondag vindt de huldiging plaats. Jan Hemmer zit daar niet tussen. "In 2000 was ik Nederlands kampioen. Ik probeer het ieder jaar weer. Het blijft een uitdaging, maar de waardering is het waard!"

