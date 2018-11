FNV-leden willen ‘harde acties’ voor beter pensioenakkoord

Broodjes, koffie, soep, dixietoiletten en veel, heel veel rood: hesjes, truien, flyers, spandoeken … het is druk bij het Vakbondshuis van vakbond FNV in Utrecht. Zo’n duizend leden verzamelen zich er deze zaterdagmiddag voor het actieberaad over het pensioenakkoord. Afgesproken werd de komende maanden vaker en harder actie te voeren voor een beter pensioenakkoord.

Lees verder na de advertentie

Tussen het geroezemoes zijn accenten uit alle windstreken te bespeuren. Twents, Brabants, Amsterdams, Limburgs. Rotterdammer. Jaap van der Hoek (71), gepensioneerd brandweerman, verwoordt het gevoel van veel van de aanwezigen. “Ik begon met werken in 1968. Het is vaste armoede, zeiden ze toen, maar je hebt in ieder geval een goed pensioen. Maar het is nog steeds armoe. Er is al tien jaar niks bijgekomen” Waarom hij hier is vandaag? “Ik hoop te horen waarom het overleg geklapt is.”

We hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt Han Busker

Afgelopen week strandden de gesprekken tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenakkoord. Sindsdien wordt over en weer met beschuldigende vinger gewezen naar wie als eerste van de tafel opstond. “We hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt”, zegt FNV-voorzitter Han Busker die, samen met FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga op het podium klimt om uitleg te geven over het klappen van het overleg. Wie niet meer in de hal van het Vakbondshuis past kan de toespraken volgen via een liveverbinding in een tent op het buitenterrein.

De regering kwam de eisen van de FNV niet genoeg tegemoet. FNV wil onder andere bevriezing van de AOW-leeftijd, een verplicht pensioen voor zzp’ers en indexering van de pensioenen. Maar het geld daarvoor moest bij het ministerie van sociale zaken vandaan komen, ten koste van andere sociale regelingen. “Dat kan nooit aan de orde zijn, dat is een sigaar uit eigen doos”, zegt Elzinga onder goedkeurend gejoel. Ook wilde het kabinet alleen incidentele afspraken maken, terwijl FNV juist hamerde op structurele maatregelen. Te veel maatregelen zouden doorgeschoven worden naar een volgend kabinet. Elzinga, wederom onder goedkeurend gejuich: “We willen boter bij de vis!” Busker: “Onze eisen en onze agenda veranderen niet!”

Genoeg is genoeg Irma Versteeg (50) en Nico Zwanenberg (57) uit het Gelderse Hedel slaan het tafereel rustig gade. Joelen of boe roepen doen ze niet, ze klappen hooguit af en toe mee met het publiek. Beiden werken in de metaalsector, hij als machinebankwerker, zij op de financiële administratie. Versteeg: “We hebben er allebei voor gekozen vroeg te beginnen met werken en vroeg kinderen te krijgen zodat we lekker kunnen reizen.” Maar ze heeft er een hard hoofd in dat dit goed gaat komen. Ja, de levensverwachting stijgt dus misschien is wat langer doorwerken niet eens zo gek, maar: “We merken nu al dat we ouder worden”, zegt ze tegen haar partner Nico. “Tien jaar geleden haalde je de stoep voor de deur er zelf uit, nu bel je een stratenmaker omdat je het zelf niet meer kan.” Beiden weten niet zo goed wat ze moeten verwachten van het actieberaad. Ze zien het wel. “We willen in ieder geval niet thuis op de bank blijven zitten en niks doen.” De emoties in de zaal lopen hoog op. Zeker als Elzinga over een uitspraak van premier Rutte verhaalt die hij eerder bij NOS deed. De achterban van de FNV zou zeker akkoord gaan met wat op tafel lag bij de onderhandelingen, aldus de premier, die ‘daar geen seconde aan twijfelde’. “Nou...”, lacht Elzinga, die zijn zin niet eens af hoeft te maken door het luide boegeroep onder de aanwezigen. Er komen meer acties, de FNV is uitonderhandeld. Dan moeten we de strijd maar op straat uitvechten, staat op de flyer die uitgedeeld wordt. Aan de aanwezigen om daarover mee te denken. Leden die de microfoon pakken, roepen leuzen als ‘dit kan zo niet langer’, ‘genoeg is genoeg’ en ‘Rutte drie, wij pikken het nie!’. Oproepen tot landelijke stakingen kunnen rekenen op bijval. De eerstvolgende stakingsacties is 13 december in de haven van Rotterdam. Ook een populair idee: massaal naar Den Haag in aanloop naar de landelijke verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart volgend jaar. Tegen die tijd moeten de acties hun hoogtepunt bereiken.

Lees ook:

Dit zijn de gevolgen van het klappen van het pensioenoverleg

Nu het pensioenstelsel niet wordt aangepast, wordt de kans groter dat de pensioenen zullen dalen in 2020 en 2021. Grote pensioenfondsen zoals ABP, Zorg en Welzijn en de fondsen van de metaalsector staan er momenteel niet al te best voor.