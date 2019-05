FNV-leden dreigen met acties ... tegen de FNV

Vakbond FNV spoort normaal gesproken het personeel van andere bedrijven aan om in het geweer te komen. Nu heeft de bond zelf te maken met ontevreden medewerkers. Deze week kwam een deel van het personeel van het FNV-hoofdkantoor in Utrecht al even samen op het grasveld voor het gebouw, om te protesteren tegen de plannen van hun werkgever.

De grootste vakbond van Nederland is van plan om 250 van de 1700 voltijdbanen te schrappen, zo werd onlangs bekend. Omdat er veel parttimers bij FNV werken, kost de sanering in totaal zo'n 400 mensen hun baan. De bond komt er niet door alleen uit te gaan van medewerkers die via een ‘natuurlijk verloop’ van de loonlijst verdwijnen, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan of omdat tijdelijke contracten aflopen.

Daarom moeten de meeste banen verdwijnen bij de ondersteunende diensten op kantoren, met name op de afdelingen advies, dienstverlening en financiën. Daarnaast zou de vakbond geld willen besparen door het schoonmaakwerk uit te besteden. Die laatste maatregel is in het bijzonder tegen het zere been van de bezorgde FNV-werknemers omdat juist hun eigen vakbond zich vaak hard maakt voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden voor schoonmakers.

Onacceptabel Het aanbesteden van schoonmaakwerk vergroot de concurrentie waardoor het salaris en de arbeidsomstandigheden er voor het reinigend personeel doorgaans niet beter op worden. Onacceptabel, meent de vakbond. Maar nu? “We nemen de werkgevers de maat, maar de FNV houdt zich zelf niet aan de regels als werkgever”, zei een protesterende medewerker tegen nieuwsdienst ANP. Het personeel van de bond, vertegenwoordigd door de interne vakbond FNV Personeel, eist dat de bezuinigingsplannen worden herzien of teruggedraaid. “Er ligt een reorganisatieplan van de directie en dat plan heeft FNV Personeel voorgelegd aan zo’n 700 leden. Die willen dat de directie het plan intrekt omdat ze vinden dat de voorgestelde maatregelen niet voldoen aan onze criteria. Ze hebben de directie een ultimatum gesteld. Dat loopt woensdag af", aldus een woordvoerder van FNV. “Wat er vervolgens gebeurt, is afhankelijk van het antwoord van de directie.” FNV, de Federatie Nederlandse Vakbeweging, heeft sinds 2010 te kampen met een fors kelderend ledenaantal. Tienduizenden mensen per jaar zeggen hun lidmaatschap op. In dat tempo dreigt de bond binnen afzienbare tijd onder de grens van een miljoen leden te komen. Het almaar krimpende ledenbestand heeft grote gevolgen voor de economische positie van de vakbond. ‘Zonder ingrijpen wordt de FNV geconfronteerd met een begrotingstekort dat oploopt tot ongeveer 24 miljoen euro in 2021’, staat in het reorganisatieplan, zo berichtte de Volkskrant. Door het verlies van leden en het ouder worden van het huidige ledenbestand wil de vakbond zich de komende jaren richten op het aantrekken van jongeren. Over de manier waarop de bond dat zou moeten doen - en de koers in het algemeen - is intern discussie. Vooral over de politieke positie. Onlangs deden twee FNV’ers een oproep in Trouw om als FNV stelling te nemen tegen rechts-populistische partijen.

