FNV eist bevriezing van de AOW-leeftijd

Vakbond FNV wil dat minister Wouter Koolmees van sociale zaken de plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd laat varen. Zonder een gebaar van het kabinet komt er geen pensioenakkoord, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga in Trouw. “Wij hebben vertrouwen en een uitgestoken hand nodig. Dat ontbreekt.”

Het is opmerkelijk dat de FNV zich uitspreekt over de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Achter gesloten deuren is het afgelopen half jaar gesproken over een nieuw pensioenstelsel. Geen van de betrokkenen trad naar buiten; openlijk stelling nemen schaadt het proces was steeds de gedachte bij de onderhandelaars van de vakbonden FNV en CNV en ook bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Daarnaast moet het kabinet een stap zetten, meent hij. “Een goed aanvullend pensioen is belangrijk, maar de meeste zorgen hebben mensen over tijdig stoppen met werken. Daarom willen wij dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Dat weet Koolmees. Het kost de schatkist in 2019 650 miljoen euro, berekende het Centraal Planbureau. Het enige signaal dat Koolmees afgeeft, is dat mensen toch langer moeten doorwerken. Als ik een pensioenakkoord sluit, terwijl er niets verandert aan de stijging van de AOW-leeftijd, stuit ik op een muur bij de FNV-achterban.”

Balans

Elzinga verwijst naar een brief die Koolmees twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin houdt hij vast aan de geleidelijke stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021. Daarna stijgt de AOW-leeftijd met de levensverwachting. Dat is nodig, meent hij, om de vergrijzing op te vangen: er moet een balans zijn tussen het aantal mensen dat werkt en premies opbrengt en het aantal dat met pensioen is. Toen de AOW werd ingevoerd, in de jaren vijftig, hadden ouderen gemiddeld vijftien jaar AOW. Dat was in 2014, omdat mensen gemiddeld ouder worden, gestegen naar bijna twintig jaar. Koolmees: “Door de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zal te zijner tijd elke generatie gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen.”

Formeel gaan de vakbonden niet over de AOW, het basispensioen. Die wordt namelijk betaald uit de staatskas. Zij hebben wel zeggenschap over het aanvullend pensioen. Daarvoor­­ sparen werknemers bij pensioenfondsen. Het is hun geld. De FNV koppelt de toekomst van de AOW wel aan een nieuw stelsel voor het aanvullend pensioen omdat ‘mensen zich daar druk over maken’, zegt Elzinga. Van belang is ook dat de FNV met een rem op de stijging van de AOW-leeftijd een tastbaar resultaat kan laten zien. Afspraken over een beter aanvullend pensioen zijn ingewikkelder en vager.

Werkgevers en de bonden praten al jaren over een nieuw pensioenstelsel. Een verandering wordt steeds belangrijker omdat veel pensioenen al jaren niet worden aangepast aan stijging van de prijzen. Die ouderen zien hun koopkracht dalen. Er is dus haast. Ook het kabinet wil een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees staat sceptisch tegenover het polderoverleg van werkgevers en werknemers. Maar coalitiepartijen CDA en ChristenUnie hopen vurig op een akkoord tussen werkgevers en werknemers én Koolmees.