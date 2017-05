Flexibele AOW doet recht aan verschillen in werkplezier

Jan van Ours wil even een overhoringvraag stellen. “Als je kijkt naar het aantal jaren dat ouderen in goede gezondheid doorbrengen, hoe groot is dan het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden? Twaalf jaar? Nee, hoger. Het is achttien tot negentien jaar. Ik wist niet wat ik zag. Die enorme spreiding laat zien dat het een beetje gek is dat we maar één AOW-leeftijd hebben.”

Van Ours dook in de cijfers over levensverwachting voor zijn oratie die hij vandaag hield. Maak de AOW flexibel. Dat doet recht aan de grote verschillen in gezondheid, arbeidsplezier en geluk, zei hij op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Wie plezier heeft in zijn baan, blijft langer geestelijk gezond als hij doorwerkt.

Eerder genieten Een flexibele AOW is vooral belangrijk voor mensen zonder een goede pensioenregeling bij een pensioenfonds. Wie dat wel heeft, kan namelijk al flexibel omgaan met zijn pensioneringsdatum. Neem Van Ours zelf. Hij is bijna 63 en bouwt zijn pensioen op bij het ABP. Stoppen met werken, daar wil hij nog niet aan denken. Niet voor niets aanvaardde hij vandaag het hoogleraarschap toegepaste economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Toch was hij nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Ja, ook hij kon eerder stoppen met werken. “'Eerder genieten', heet die optie. Er staat een icoontje van een cocktailglas boven. Werken tot je AOW-leeftijd heeft een parapluutje. Het geeft al aan dat pensionering in de beeldvorming van een hogere orde is dan doorwerken.” ‘Eerder genieten’ is niet voor iedereen gezond. Wie plezier heeft in zijn baan, blijft langer geestelijk gezond als hij doorwerkt. Maar de mensen in zware beroepen, ‘de straatmakers die met versleten knieën naar de finish kruipen’, zoals de FNV deze werknemers typeert, voor hen is het juist goed als ze eerder stoppen. De vakbond is dan ook vurig voorstander van een flexibele AOW. Dat geldt ook voor veel economen. Eerder dit jaar gaf tweederde van het economenpanel Me Judice aan voorstander te zijn van een flexibele oudedagsvoorziening. De straatmaker met versleten knieën heeft zwaar werk, maar zijn opzichter niet.

AOW op maat Maar wat is een zwaar beroep, vraagt Van Ours zich af. “Daar kan je geen algemene uitspraken over doen. De straatmaker met versleten knieën heeft zwaar werk, maar zijn opzichter niet. Er zijn ook mensen met een beroep dat niet bekend staat als zwaar, maar soms wel als zwaar wordt ervaren. Geestdodend werk bijvoorbeeld. Niet voor niets lukt het maar niet om een zwaar beroep af te bakenen.” Daarom moet de discussie over de AOW niet gaan over eerder stoppen voor zware beroepen, maar over een AOW op maat. Dat kan bijvoorbeeld via de cao worden geregeld, zoals de FNV voorstelt, zegt Van Ours. De vakbond wil dat werknemers vier jaar eerder of later AOW kunnen opnemen. Iemand die AOW op zijn 63ste ontvangt, krijgt minder dan een werkende die doorgaat tot zijn 71ste. Om toch op een acceptabel inkomen te komen, wil de FNV werknemers via de cao extra laten sparen. “Een flexibele AOW kan je ook combineren met werk”, zegt Van Ours. “Dan neem je op je 63ste één AOW-dag per week op, op je 64ste twee, tot je er vijf hebt. Dan kun je afbouwen en dat lijkt me optimaal.” Net als de FNV heeft ook het Centraal Planbureau onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een flexibele AOW. Zij komen tot een bandbreedte van maximaal twee jaar eerder en vijf jaar later stoppen met werken. “Dat kost niet eens zoveel”, zegt Van Ours. “Op korte termijn gaan de AOW-uitgaven met een half miljard omhoog en op lange termijn met 200 miljoen omlaag.”

Wanneer krijg ik AOW? De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Voor dit jaar ligt de leeftijd op 65 jaar en negen maanden om in 2022 te stijgen naar 67 jaar en 3 maanden. Wie in 1970 is geboren moet al door tot 69 jaar en 3 maanden.

