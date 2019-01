Flexibel of vast werk? VVD en SP-Kamerleden over hun verschillen én overeenkomsten

“Misschien kunnen wij wel samen een wet maken”, grapt VVD’er Dennis Wiersma nog voor het gesprek. “VVD en SP? Nee”, antwoordt SP’er Bart van Kent meteen. De twee Kamerleden vliegen elkaar al snel in de haren bij een gesprek over de arbeidsmarkt. Dat gaat vandaag weer gebeuren als de Tweede Kamer praat over de Wet arbeidsmarkt in balans van minister Wouter Koolmees (sociale zaken). Daarmee wil hij vaste banen flexibeler maken en flexbanen vaster. Het is een van de belangrijkste plannen van de minister. Wiersma steunt het. Van Kent, oppositielid, vreest dat er meer flexibele banen komen en minder vaste banen.

Waarom is deze verandering nodig? Wiersma: “Het gaat best goed in Nederland. Steeds meer mensen vinden werk en meer dan 60 procent van de werknemers heeft een vaste baan. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven veranderen en dat de manier waarop mensen werken wijzigt. De plannen van Koolmees zijn een eerste stap om meer vaste banen te krijgen. Werkgevers zijn huiverig om personeel een vast contract te geven en daar doen wij iets aan.” Van Kent: “Er zitten twee grote problemen in het voorstel. Ten eerste wil het kabinet dat het ontslaan van werknemers makkelijker wordt. Verder mogen werkgevers straks drie keer een tijdelijk contract aanbieden in drie jaar en dat is nu nog in twee jaar. Het is vuur bestrijden met benzine. Je krijgt echt meer onzekerheid en dat wil niemand. Het onrechtvaardige voorstel om de proeftijd te verlengen naar 150 dagen gaat de coalitie schrappen, begrijp ik.” Wiersma: “Dat is zo lastig met jullie. De SP is eenzijdig. Ik kom bij ...” Van Kent: “Het gaat niet werken.” Wiersma: “Jij slaat op tilt. Mag ik even mijn zin afmaken? Ik kom bij veel bedrijven. Heel dichtbij ken ik iemand met een snackbar. Mijn vader, inderdaad. Hij heeft vier werknemers. Voor hem is het heel ingewikkeld om mensen in vaste dienst te nemen. Je moet een halve arbeidsjurist zijn om alle regels na te leven. Het doel staat voorop: meer vaste contacten mogelijk maken. Er is terecht twijfel over verlenging van de proeftijd. Dit wil de coalitie laten vervallen.” Van Kent: “Voor jouw vader is het ingewikkeld om mensen aan de nemen. Maar er zijn ook grote bedrijven waar circa 80 procent van de werknemers een flexcontract heeft.” Wiersma: “Er zijn inderdaad cowboy’s en die moeten wij aanpakken.” Van Kent: “Veel detailhandelsbedrijven werken zo. McDonalds ook. Noem jij Ahold een cowboy? Post NL heeft een speciale afdeling arbeidsmarktconcepten. Die zoeken naar de mazen in de wet. Een tijdelijk contract is voor een werkgever nog steeds goedkoper dan het aanbieden van een vaste baan. Dat moet veranderen. Ik ken iemand die de roosters maakt voor de Hema. De opdracht van de baas is om gemiddeld niet meer uit te geven dan 9 euro per uur. Dat wordt opgelost door scholieren en tijdelijke werknemers in te zetten.” Wiersma: “In dit voorstel wordt een flexbaan duurder en de vaste baan goedkoper. Precies wat jij wil. Voor een werknemer in vaste dienst gaat de WW-premie omlaag en voor iemand in tijdelijke dienst gaat de premie omhoog. Daarmee pakken we cowboy’s aan en geven mensen meer zekerheid.” Van Kent: “Ik ben inderdaad blij met dit onderdeel. Maar het gaat om de combinatie van maatregelen: een vaste baan is niet zo vast meer als het makkelijker wordt een werknemer te ontslaan.” Wiersma: “Ik constateer dat werkgevers huiverig zijn om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom maken wij het aanbieden van een vaste baan voor hen goedkoper. Wij proberen ze te verleiden door het iets eenvoudiger te maken om, als het nodig is, weer afscheid te nemen.”

Gaat dit voorstel een evenwichtige arbeidsmarkt opleveren? Wiersma: “Wij willen meer vaste banen en ik hoop dat het gaat lukken.” Van Kent: “De balans is negatief. Ik denk dat de coalitie de verlenging van de proeftijd schrapt in de hoop PvdA en GroenLinks over te halen voor te stemmen.” Wiersma: “We gaan hier niet een beetje Haags konkelen. Daar hebben werknemers met een flexcontract bij McDonalds niks aan.”

De coalitie kan na de verkiezingen dit voorjaar de meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraken. Dan zijn stemmen van de oppositie nodig. Van Kent: “Zolang versoepeling van het ontslagrecht in het voorstel staat, zal de SP nooit voor deze wet stemmen. Ik verwacht geen concessies. De VVD kijkt naar het werkgeversbelang.” Wiersma: “Dat is onzin. Wij kijken naar de belangen van alle partijen. Wat er in de Eerste Kamer gebeurt, is onvoorspelbaar. Als we wachten op de SP gebeurt er niets, terwijl de mensen bij McDonalds vragen of de politiek eindelijk in actie komt.”

Wat staat in het plan van Koolmees? - Ontslag wordt mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden. Nu moet een werkgever nog volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden, zoals disfunctioneren of een verstoorde relatie.

- De ontslagvergoeding voor mensen die lang in dienst zijn, wordt verlaagd naar een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar.

- De werkgever betaalt minder WW-premie voor werknemers in vaste dienst en meer voor mensen in tijdelijke dienst.

- Werknemers krijgen vanaf dag één recht op een ontslagvergoeding, ook al zitten ze in hun proeftijd. Nu is dat na twee jaar.

- Nu mag een werkgever aansluitend drie keer een tijdelijk contract in twee jaar aanbieden. Dat wordt drie jaar.

- Werknemers die via een payrollbedrijf werken krijgen dezelfde rechten als mensen in vaste dienst.

