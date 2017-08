Flessepost uit Rhodos maakt emoties los in Gaza

'Hallo! Dank u voor het opvissen van deze fles', begon het handgeschreven briefje, dat al-Soltan aantrof in de fles die hij uit zee had gehaald. 'Wij zijn momenteel met vakantie op Rhodos, en we willen graag weten hoe ver deze fles komt - al is het maar het volgende strand!' Was getekend, Zac en Beth.

Het was al ongelooflijk dat onze fles werd gevonden, laat staan op een strand in Gaza Bethany Wright

Maar de fles dreef een stuk verder weg van het Griekse eiland. Ruim 800 kilometer maar liefst, langs Turkije en Cyprus, om terecht te komen in het net van al-Soltan voor de kust van de Gazastrook. Hij brak de fles open en liet het briefje zien aan zijn schoonzoon, die leraar Engels is. Die stuurde vervolgens een e-mail aan het adres dat op het briefje stond. De afzenders bleken Bethany Wright (22) en haar vriend Zac Marriner (25) uit Groot-Brittannië. Al-Soltan reageerde verrukt. "Deze brief heeft een weg afgelegd over grenzen en door internationale wateren zonder beperkingen, terwijl wij als vissers niet verder dan zes mijl de zee op kunnen", zei hij tegen persbureau Reuters. Israël controleert streng wie de wateren bij de Gazastrook in- en uitgaat. Reguliere post kan alleen na Israëlische controle het gebied binnen. "Ik hoop dat wij op een dag zo vrij kunnen zijn als deze fles."

De Britse afzenders reageren al even opgetogen. "Het was al ongelooflijk dat onze fles werd gevonden, laat staan op een strand in Gaza", vertelde Wright aan de Amerikaanse publieke radiozender NPR. "De tragische situatie daar zorgt ervoor dat mensen zo geïsoleerd leven. Dat de fles daar aankomt, illustreert hoe we één wereld vormen, verbonden via één oceaan, met de liefde van één God."

