FIOD jaagt op zwart geld in Caribisch gebied

De rekeninghouders werden in Nederland bezocht. Meer wil een woordvoerder van de FIOD niet kwijt over het onderzoek. Gelet op de hoeveelheid informatie die de FIOD heeft moet het gaan om een behoorlijk grote bank. De opsporingsdienst beschikt over honderden namen van rekeninghouders.

Nederlanders mogen vermogen in het buitenland onderbrengen, maar ze moeten daar wel open over zijn naar de Belastingdienst. Zijn ze dat niet en komt de fiscus daar achter, dan treedt hij op. Dat kan zijn door een naheffing met eventueel een boete. Het kan ook zijn dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld.

Paradise Papers

Het kabinet wil meer werk maken van de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking, onder meer naar aanleiding van de Panama-Papers en de Paradise Papers. Die onderzoeken van het International Consortium of Investigative Journalists waaraan ook Trouw deelnam, leveren nieuwe informatie op.

Tot eind 2017 zijn via de database van het onderzoeksplatform in het kader van de Panama Papers 512 Nederlanders en Nederlandse bedrijven door de Belastingdienst gevonden, zo blijkt uit de jongste rapportage van de fiscus. Van 471 posten is de identiteit achterhaald. In 58 procent van de gevallen wordt nader bekeken wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld bewijs zoeken in het buitenland. Met belastingcorrecties heeft de fiscus inmiddels 6,2 miljoen euro binnengehaald.

In de Paradise Papers vond de Belastingdienst 723 posten, van krap 560 daarvan is inmiddels de identiteit vastgesteld. Eind mei moet de identificatie van de rekeninghouders voltooid zijn.

De woordvoerder van de FIOD wil geen link leggen tussen het nu lopende onderzoek en de opsporingen naar aanleiding van de Panama Papers en Paradise Papers.

