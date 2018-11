Fins #MeToo-kritisch debat over 'mannengelijkheid' valt niet in goede aarde

De avond stond gepland voor 19 november - de Internationale Dag van de Man - en is georganiseerd door de Vereniging voor Gelijkheid, een gezelschap dat 'de discussie naar aanleiding van de #MeToo-beweging wil verbreden'. Hoog tijd, zeggen zij, om genderongelijkheid eens te belichten vanuit het perspectief van de man.

En inderdaad, het thema blijkt behoorlijk provocatief. De Abo Akademi heeft laten weten zich terug te trekken als gastheer van het evenement. De universiteit reageert op een oproep van onderzoekers en studenten die de universiteit hebben aangespoord 'moed te tonen' en het debat geen podium te bieden.

In de oproep staat dat de leiding van het instituut 'moet opstaan voor ieders gelijke waarde door niet haar zalen beschikbaar te stellen' en zo 'luid en duidelijk te verklaren dat Abo Akademi op geen enkel wijze met het evenement te maken heeft'.

#MeToo-kritisch

Het debat had in de wandelgangen van de universiteit en in de media al ruchtbaarheid gekregen als #MeToo-kritisch. Vooral omdat Alexander Bard op de lijst gastsprekers stond, een omstreden publieke figuur die opduikt als artiest, politiek activist, filosoof en jurylid van 'Talang', de Zweedse versie van 'Idols'.

Bard wordt aanbeden en verafschuwd om zijn onverbloemde #MeToo-scepsis, die hij vooral op sociale media tentoonspreidt met uitspraken als: 'De geschiedenis staat bol van vrouwen die mannen beschuldigen van seksueel geweld dat nooit heeft plaatsgevonden. Wat maakt vrouwen nu ineens zo geloofwaardig?'

De ondertekenaars van de brief noemen Bard een provocateur die 'seksistische, racistische en homofobe uitlatingen' doet. De universiteit heeft zich door de protestgroep laten overtuigen en houdt haar deuren op 19 november voor de debatavond gesloten.

De organisatoren van het evenement hebben laten weten dat het niet 'hun bedoeling is iemand te beledigen'. "We denken dat het debat belangrijk is. Veel jonge mannen voelen zich verloren in de huidige maatschappij, en zij moeten worden gehoord", zegt producent Hasse Sundqvist van de radio-omroep die het debat mede organiseert en uitzendt. Dus, heeft de vereniging laten weten, het debat gaat gewoon door, op diezelfde Dag van de Man, alleen op een andere locatie.

