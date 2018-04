Finland breidt het experiment met een basisinkomen niet uit, maar zet het stop

Finland zet zijn experiment met een basisinkomen stop. Sinds vorig jaar kregen tweeduizend willekeurig gekozen werklozen in Finland een toelage van ruim 500 euro per maand. Alles wat ze daarboven zelf verdienen, mochten ze houden. Het aantal deelnemers zou begin 2018 worden uitgebreid, maar de Finse regering blijkt te hebben besloten dat ze het bedrag dat voor die uitbreiding nodig zou zijn, niet beschikbaar stelt. Ze zoekt andere manieren om het systeem van sociale verzekeringen te hervormen.

De verwachting was dat een basisinkomen mensen zonder werk gemakkelijker in staat zou stellen om zelf voor aanvullende inkomsten te zorgen, zonder dat zij te veel in beslag zouden worden genomen door geldzorgen. Of dat heeft gewerkt, is nog niet bekend, want een evaluatie van het systeem wordt pas in 2019 verwacht.

10 procent werkloosheid Het basisinkomen in Finland moest in de plaats komen van een ingewikkeld en uitgebreid uitkeringssysteem, dat mensen ervan leek te weerhouden werk te zoeken. Het Scandinavische land heeft bijna 10 procent werklozen. Een jaar na aanvang heeft de regering nu besloten dat ze liever een uitkeringssysteem heeft waarbij mensen toelages verliezen als ze niet actief op zoek zijn naar werk. Minister Petteri Orpo van financiën is geïnteresseerd in een Brits systeem dat mensen kredieten geeft Finland zoekt nu naar andere manieren om mensen na 2018 meer welvaart te geven. In een Finse krant zei minister Petteri Orpo van financiën dat hij vooral geïnteresseerd is in een Brits systeem waarin mensen soms geld als krediet krijgen. In Nederland wordt ook geëxperimenteerd met het basisinkomen, maar dat gebeurt op kleine schaal. Wethouders in bijvoorbeeld Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer kijken of bijstandsgerechtigden meer baat hebben bij andere regels. Nu moet iemand die in Nederland bijstand ontvangt daar verplicht een tegenprestatie voor leveren. Afgelopen maand publiceerde de Oeso een rapport over het basisinkomen. Daaruit bleek dat het kan werken, maar dat het vereist dat de belasting torenhoog wordt.

