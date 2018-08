Financiering van het voortgezet onderwijs gebeurt straks op basis van vier criteria in plaats van 42

De huidige methode waarmee geld wordt toegekend aan onderwijsinstellingen, de zogeheten lumpsum, is te ingewikkeld. Dat zeggen scholen al jaren en de Onderwijsraad kaartte het recent aan.

Vandaag komt onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) met een wetsvoorstel dat dit moet oplossen. De rekensom waarmee wordt bepaald hoeveel geld middelbare scholen krijgen, wordt simpeler. Nu gaan in die som nog 42 verschillende gegevens. Dat worden er vier, als de Tweede Kamer ermee instemt. Er komt bijvoorbeeld een vast bedrag voor een leerling in de onder- of bovenbouw. Het wetsvoorstel is het resultaat van jarenlange gesprekken tussen middelbare scholen en het ministerie van onderwijs.

In de klas zullen leerlingen van deze grote verandering niet onmiddellijk iets merken. Omdat er geen geld bijkomt en het bedrag wel anders wordt verdeeld, zal een deel van de scholen er op achteruit gaan. Voor een op de tien schoolbesturen scheelt het meer dan 3 procent, volgens het ministerie. De rest krijgt meer geld of gaat er minder dan 3 procent op achteruit. Iedereen krijgt een overgangsregeling, voor scholen die echt veel last krijgen, is die extra ruim.

Omdat er straks in plaats van 42 gegevens nog maar vier in de rekenmachine gaan, verdwijnt een aantal financiële prikkels die nu nog in het systeem zitten. Dat kan zowel voordelige als nadelige gevolgen hebben. Zo wordt het voor schoolbesturen aantrekkelijker om samen te werken, wat in tijden van dalende leerlingenaantallen handig is om in elke regio goed onderwijs te garanderen.

Brede scholen Aan de andere kant krijgt een brede school, met verschillende onderwijsniveaus, op dit moment meer geld voor een havoleerling dan een school met alleen maar havo-leerlingen. De regel die dat effect heeft, verdwijnt ook. Er is een risico dat daardoor de komende jaren meer brede scholen verdwijnen, denkt de VO-raad, de organisatie van middelbare scholen. Een deel van de Tweede Kamer en het voortgezet onderwijs wil juist meer brede scholen. De groeiende groep scholen met maar één onderwijsniveau is volgens de Onderwijsinspectie een van de redenen dat kinderen met lageropgeleide ouders minder kansen hebben dan even slimme kinderen met hogeropgeleide ouders. Toch vindt de VO-raad het goed dat allerlei prikkels, ook deze, verdwijnen. “Als je als samenleving meer brede scholengemeenschappen wilt, kun je dat met financiering stimuleren”, zegt een woordvoerder. “Maar dat moet je niet doen in de basisbekostiging. Dan wordt het onoverzichtelijk. Als je bepaalde uitkomsten wilt stimuleren, moet je dat met een aanvullende regeling doen.” Schiet een schooldirecteur iets op met een simpelere zak met geld, als daar ineens allerlei aanvullende zakjes bij komen? De VO-raad denkt van wel. “Het systeem wordt veel eenvoudiger. Een bestuurder of directeur kan straks makkelijker zien: waar heb ik in ieder geval recht op?” Ook basisscholen vragen om een simpelere rekensom. Het ministerie zegt dat het risico dat brede scholen door dit nieuwe systeem gaan verdwijnen gering is. Er zijn zoveel andere gegevens die straks ook niet meer meetellen dat deze ene regel maar beperkt invloed heeft, aldus een woordvoerder. Het wetsvoorstel komt vandaag online, zodat iedereen erop kan reageren. In de zomer van 2019 gaat het naar de Tweede Kamer en per 2021 moet het worden ingevoerd. Ook basisscholen vragen om een simpelere rekensom. Maar de gesprekken in het primair onderwijs over het vereenvoudigen van de financiering lopen nog.

Vier criteria 1. een vast bedrag voor alle leerlingen van havo en vwo 2. een bedrag voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo en in het praktijkonderwijs 3. een bedrag voor de hoofdvestiging van een school 4. een bedrag voor de nevenvestiging van een school

