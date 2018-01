Film over veertiende eeuwse hindoekoningin zet India op scherp

In sommige deelstaten wordt al dagen geprotesteerd bij bioscopen. Betogers blokkeren wegen en het geweld neemt toe. In de noordelijke deelstaat Gujarat vernielden demonstranten winkels en auto’s en staken tientallen motorfietsen in brand. Politiemensen in de regionale hoofdstad Ahmedabad zagen zich gedwongen het vuur te openen, om betogers uiteen te jagen. “We zullen niet toestaan dat deze film uitkomt”, ­verzekerde een activist in de staat Rajasthan tegenover persbureau Reuters.

Lees verder na de advertentie

De controversiële film, die al een jaar voor discussie zorgt, vertelt het mythische verhaal van de veertiende eeuwse hindoekoningin Padmavati. Zij zou zo mooi zijn geweest dat ­moslimkrijgsheer Alauddin Khalji, de toenmalige sultan van Delhi, geobsedeerd raakte door haar en een fort belegerde, alleen maar om haar tot zijn minnares te maken. Volgens de overlevering stak de koningin zichzelf vervolgens in brand op de brandstapel van haar door de sultan gedode echtgenoot. Zo wilde ze voorkomen dat de islamitische veroveraar haar eer zou schenden.

Tekst loopt door onder trailer.

Dromen van een vrijpartij Of de koningin werkelijk heeft bestaan is onzeker. De film, getiteld 'Padmaavat', is gebaseerd op een gedicht dat pas in de zestiende eeuw, ruim tweehonderd jaar na de verovering van het fort, is geschreven. Maar Padmavati geldt in de strijderskaste van de Rajput, waartoe zij zou hebben behoord, nog altijd als symbool van de eerzame vrouw. Ze wordt aanbeden als een godin. Vandalen bestormden de filmset en sloegen regisseur Sanjay Leela Bhansali Toen ruim een jaar geleden op sociale media verhalen begonnen te circuleren over de film, ontstond dan ook al snel opwinding onder Rajputactivisten en hindoenationalisten. Want volgens de geruchten omvatte de film een scène waarin de moslimveroveraar droomt van een vrijpartij met hindoekoningin Padmavati. Dat schoot Rajputextremisten en hindoenationalisten in het verkeerde keelgat. Vandalen bestormden de filmset en sloegen regisseur Sanjay Leela Bhansali. Activisten organiseerden straatprotesten, verbrandden filmposters en staken demonstratief poppen van de regisseur en de twee hoofdrolspelers in brand. Een regionale woordvoerder van de hindoenationalistische partij BJP, sinds enkele jaren aan de macht in India, loofde zelfs een beloning van 100 miljoen roepie, omgerekend zo’n 1,3 miljoen euro, uit voor degene die actrice Deepika Padukone, die de koningin speelt, zou onthoofden. Vier deelstaten besloten de film te verbieden.

Op scherp De ophef over de Bollywood-­productie is illustratief voor ingrijpende veranderingen die India de laatste jaren doormaakt. Het Zuid-Aziatische land is in toenemende mate in de ban van hindoenationalisme, dat de verhouding met de grote moslimminderheid op scherp zet. De makers van Padmaavat reageerden verbijsterd op alle commotie, want volgens hen kwam de gewraakte droomscène helemaal niet in hun film voor. Maar zij stelden de première wel voor onbepaalde tijd uit en brachten op aandringen van de filmkeuring ook enkele wijzigingen aan. Bovendien voorzagen ze de film van een verklaring dat hij gebaseerd is op een fictief epos en niet op historische gebeurtenissen. Het hof bepaalde vorige week dat verboden ongeldig zijn, omdat de filmkeuring de vertoning van de film heeft toegestaan Tegelijk stapten de producenten naar het hooggerechthof in New Delhi om het verbod in de vier deelstaten aan te vechten. En daar haalden ze hun gelijk. Het hof bepaalde vorige week dat de verboden ongeldig zijn, omdat de filmkeuring de vertoning van de film heeft toegestaan en omdat deelstaten niet de bevoegdheid hebben om films te censureren. “Bioscopen zijn een onmisbaar onderdeel van de vrijheid van meningsuiting”, aldus opperrechter Dipak Misra. “Als de creativiteit sterft, ondermijnt dat de waarden van de beschaving.”