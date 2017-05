Fietstour langs brievenbusfirma's legt belastingontwijking bloot

"We staan nu voor een reusachtige diamantmijn uit Angola", zegt Arno Wellens glimlachend. Achter de financieel journalist bevindt zich geen mijnschacht, maar staat een Amsterdams grachtenpand. "Zoals jullie zien, zit hier helemaal geen diamantmijn. Via dit kantoor wordt alle winst van de diamantmijn naar Nederland weggesluisd en zo de Angolese belasting ontdoken."

Samen met kunstenares Tinkebell organiseert Arno Wellens de Kamerplant Tour door Amsterdam. Naast busreizen biedt het tweetal een aantal fietstochten aan vanaf de Amsterdam Art Fair.

De eigenaren en directeuren kopen een broodje in Nederland met een bonnetje als bewijs en vertrekken vervolgens weer Journalist Arno Wellens

De eerste was gistermiddag. Als een volwaardige tourguide gidst Wellens een groep van tien geïnteresseerden langs de tienduizenden brievenbusfirma's in de grachtengordel en op de Zuidas.

"Kamerplanten spelen een belangrijke rol in de wereld van belastingontwijkers", vertelt Wellens. "Ook brievenbusfirma's worden gecontroleerd door de overheid, een kamerplant of koffieautomaat bewijst dat er wel degelijk wordt gewerkt in het kantoor. Want hoe krijgt die plant anders water?"

"Vier keer per jaar vergadert de directie van dergelijke firma's in Nederland, dat is verplicht. De eigenaren en directeuren kopen een broodje in Nederland met een bonnetje als bewijs, zij bezoeken even het kantoor op de Zuidas en vertrekken vervolgens weer."

Maffia "Politiek Den Haag prijst ons vestigingsklimaat voor zulke bedrijven en roemt de werkgelegenheid die het oplevert. Maar in wezen gebeurt er helemaal niets", zegt Wellens voor het kantoor van een Portugese miljardair aan de gracht. "Deze bankier investeert in Angola, maakt daar 40 miljoen winst, maar betaalt slechts 87.ooo euro aan belasting hier, omdat hij in Amsterdam een kantoortje heeft." Wellens doet al jarenlang onderzoek naar belastingontduiking. In zijn boek 'Het euro evangelie' waarschuwt de journalist voor de expansie van de Europese Unie, die volgens hem moet stoppen. Met as­so­ci­a­tie­ver­dra­gen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië doe je gewoon zaken met de maffia Journalist Arno Wellens Met associatieverdragen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië doe je gewoon zaken met de maffia, vindt Wellens. "Die kunnen het vrije verkeer van kapitaal gebruiken om hun geld hier te stallen. Zowel de president van Oekraïne als de premier van Moldavië heeft hier zo'n kantoortje in Amsterdam. Met de belasting die ze hier besparen wordt in Den Haag gelobbyd voor zulke verdragen. Het is allemaal legaal, maar zo haal je corruptie naar Nederland." Op de Zuidas aangekomen wordt de tocht zelfs even spannend. Om daadwerkelijk in zo'n kamerplantkantoor te kunnen kijken moeten de deelnemers stiekem langs de receptie en bewaking van zo'n kantoorkolos glippen. Op de elfde verdieping aangekomen herhaalt Wellens zijn grapje nog een keer. "Achter het glas zien jullie een staalfabriek uit Oekraïne met een balanswaarde van 2,2 miljard." Te zien is een lege ruimte met slechts één kamerplant.

