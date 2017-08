Fietsers delven het onderspit in de meeste grote steden

Fietsers in Den Haag en Amsterdam hebben het het best voor mekaar: meer dan de helft van de ruimte in deze stad is bestemd voor fietsers en voetgangers. Maar afgezien van deze twee steden heeft de auto het in onze grote steden inmiddels gewonnen. De gemeente Apeldoorn spant de kroon, daar neemt de auto zo’n 61 procent van de ruimte in beslag.

Hoe meer ruimte voor groen, hoe gezonder onze lucht en hoe gezonder de bewoners

Koning auto In het dinsdag verschenen rapport ‘Van wie is de Stad?’ laat Milieudefensie zien hoe de ruimte in onze twintig grootste steden verdeeld is tussen auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Koning auto heeft behoorlijk wat plek nodig, laat het rapport zien. Niet alleen door wegen en parkeerplekken die het vervoermiddel nodig heeft, maar ook door de afstand die auto’s moeten houden van elkaar om ongelukken te voorkomen. Hoe harder de auto rijdt, hoe meer ruimte om de auto nodig is. Met het rapport wil de milieuorganisatie laten zien dat het ook anders kan: hoe minder mensen de auto nemen, hoe meer mensen kiezen voor de fiets, de benenwagen of het openbaar vervoer en hoe meer ruimte er overblijft voor groene parken in onze steden. Zo zou er in Amsterdam plek zijn voor een hoeveelheid groen ter grootte van 78 Sarphatiparken als er een kwart minder autokilometers gemaakt zouden worden. En hoe meer ruimte voor groen, hoe gezonder onze lucht en hoe gezonder de bewoners, redeneert Milieudefensie. Milieudefensie is een petitie gestart om gemeentes en het Rijk op te roepen in actie te komen voor minder vervuilend vervoer, meer ruimte voor fietsers, wandelaars en openbaar vervoer in onze grote steden.

