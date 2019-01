FiatChrysler schikt voor 600 miljoen in sjoemeldieselzaak

Het Italiaans-Amerikaanse concern werd voor het gerecht gedaagd omdat het sjoemelsoftware zou hebben geïnstalleerd in circa 104.000 op diesel rijdende Jeep Grand Cherokees en Dodge Ram pickup-trucks. De auto's leken zo op papier schoner dan ze in werkelijkheid waren.

Met de schikking koopt FiatChrysler verdere vervolging door justitie in de Verenigde Staten af. Bijna de helft van het schikkingsbedrag is bedoeld om autobezitters te compenseren. Die krijgen gemiddeld elk zo'n 2500 euro, bedoeld om softwareaanpassingen in de desbetreffende auto's door te voeren.

FiatChrysler heeft altijd ontkend dat het moedwillig heeft gefraudeerd, en geeft ook in deze schikking geen schuld toe. Evengoed zette het bedrijf in oktober vorig jaar al 713 miljoen euro opzij om de potentiële kosten in verband met de zaak te dekken. Het gaat om auto's die tussen 2014 en 2016 van de band rolden.

Autoconcern Volkswagen erkende in 2016 wel dat het zich had schuldig gemaakt aan vergelijkbare overtredingen en moet inmiddels meerdere miljarden betalen in schikkingen en tegemoetkomingen voor gedupeerde autobezitters.

