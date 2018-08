Feministen verruilen mannelijke straatnamen voor die van een vrouw

Voor de feministische actiegroep 'De Bovengrondse' reden voor actie. Ze veranderden gisteren in heel Nederland mannelijke straatnaambordjes voor die van een vrouw.

De J.P. Coenstraat in Utrecht werd de Marie Anne Tellegenstraat (feministische verzetsstrijder). De Dam heet nu Dame en in Nijmegen heet De Broerstraat nu Ada Lovelacestraat (Britse wiskundige en bedenker van het algoritme).

Welke mannen plaats moeten maken voor een vrouw is deels een ideologische en deels een praktische keuze, legt initiatiefnemer Bregje Hofstede uit. "Jan Pieterszoon Coen is een omstreden koloniaal figuur die we liever verruilen voor een ander", zegt ze. "Maar we moeten ook bij het bord kunnen zonder brandweerladder." Een moreel bezwaar tegen Eisenhower is er niet. "Al heeft hij voldoende benoemingen, terwijl we veel inspirerende vrouwen nog nergens terugzien", aldus Hofstede.

De actiegroep heeft twaalf invloedrijke vrouwen uitgekozen, naar het percentage straatnamen dat nu al vrouwelijk is. "Welke twaalf vrouwen we een bord wilden geven is bepaald door een een klein researchteam van mensen die veel weten over vooraanstaande vrouwen uit de geschiedenis. Zoals de chef van Stichting Stem op een Vrouw", legt Hofstede uit. "We wilden een mix van vrouwen uit verschillende vakgebieden, van verschillende leeftijden en met een diversiteit in afkomst. Een selectie van vrouwen die super veel bereikt hebben maar geen of weinig benoemingen hebben in het straatbeeld."

De actie wordt gerund door zo'n twintig vrijwilligers uit elf steden. De borden zijn van geplastificeerd karton en worden met tape opgehangen.

De groep hoopt met de actie mensen aan het denken te zetten. Den Bosch, Middelburg en Rotterdam komen nog aan de beurt.

