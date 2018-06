Feministe Germaine Greer: verkrachting is vaak 'gewoon slechte seks'

Greer vindt 200 uur werkstraf wel genoeg. Wat haar betreft is verkrachting vaak ‘gewoon slechte seks’. “Vrouwen worden er niet door vernietigd, we worden er alleen maar erg kwaad van.”

“Nee, Germaine, verkrachting is een misdaad”, zegt bijvoorbeeld de Belgische vrouwenraad in een reactie.

De Australische academica Greer schreef in 1970, op het hoogtepunt van de tweede feministische golf, een boek met de titel ‘de vrouw als eunuch’, dat ging over hoe in de loop der eeuwen vrouwen onderdrukt werden door mannelijke krachten. Het werd een wereldhit en beleefde 25 jaar later nog herdrukken. Op dit moment is de nu 79-jarige Greer bezig met een boek over verkrachting, de reden waarom ze was uitgenodigd op het literaire festival in Wales. Het verschijnt in september.

De ooit als vaandeldrager gevierde feministe betoogde daar dat vrouwen hun slachtofferschap en de mentale pijn na verkrachting veel groter maken dan die in haar ogen zou moeten zijn. Ze betwijfelde bijvoorbeeld dat verkrachte vrouwen vaker last zouden hebben van een posttraumatisch stresssyndroom dan veteranen.

“Daarvan denk ik: wat zeg je me nou? Dat iets wat geen sporen nalaat, geen verwonding, helemaal niets, vrouwen meer schade toebrengt dan als je je beste vriend door een geïmproviseerde bom aan stukken gereten ziet worden?”

“Een penis is geen dodelijk wapen”, zegt Greer. “Vrouwen brengen hun leven niet in penisvrees door.”