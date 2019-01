Fed maakt pas op de plaats met renteverhogingen

Ondanks een onverminderd goed draaiende economie en een nog altijd historisch lage rente maakt het stelsel van Amerikaanse centrale banken voorlopig pas op de plaats. Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, liet gisteren weten voorlopig geen reden te zien de rente verder te verhogen, zoals tot nog toe wel het plan was.

Geduld was het centrale woord dat Powell gisteren gebruikte om de ommezwaai aan te kondigen. “We hebben de luxe om geduldig te kunnen zijn”, aldus de centrale bankier die de afgelopen maanden zwaar onder vuur lag van de Amerikaanse president. Donald Trump vindt dat de Fed met zijn strategie van geleidelijke renteverhogingen de Amerikaanse economie onnodig schaadt. Powell liet weten zich niet te laten beïnvloeden door de politiek, maar gooit het roer dus toch om.

De Fed-voorzitter wees erop dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd gematigd is. De laatste meting kwam uit op 1,8 procent, en ligt daarmee nog altijd onder het doel van 2 procent dat de Fed zichzelf heeft gesteld. “Ik wil een noodzaak zien voor verdere renteverhogingen, en die bestaat voor mij voor een groot deel uit inflatie”, aldus Powell.

Gestage groei

Daarnaast wees de Fed-voorman op een aantal bedreigingen voor de ­Amerikaanse economische groei, waaronder de aanstaande brexit, de handelsoorlog met China, maar ook de zorgen over de recente shutdown van de overheidsdiensten in de Verenigde Staten zelf. Veel zorgen over de staat van de economie heeft Powell niet, liet hij weten. “We zien nog altijd gestage economische groei.” En het ‘meest waarschijnlijke’ scenario voor de Federal Reserve is dat die groei doorzet.

De laatste Amerikaanse rente­verhoging stamt uit december, toen de beleidsrente op 2,25 tot 2,5 procent werd gesteld. Die rente vormt de basis voor de tarieven die burgers en be­drijven in het land betalen voor hun leningen, en kan via die weg mogelijk de economie aanjagen of afremmen. Bij die bekendmaking liet de Federal Reserve nog weten voorlopig te willen doorgaan met het verhogen van de rente.

Los van de nog altijd lage rente heeft de Fed ook nog voor enkele duizenden miljarden aan eerder opgekochte leningen op de balans staan. Momenteel wordt die voorraad afgebouwd in een tempo van 50 miljard dollar per maand, maar ook die strategie staat ter discussie. De Fed liet weten ook hier eerder naar de omstandigheden te willen kijken dan vast te houden aan eerder ingezet beleid, waardoor er sprake kan zijn van zowel een versnelde als een tragere afbouw van de balans.