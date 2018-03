Fastned komt met snellere laadstations voor elektrische auto's

Stop de auto in de laadpaal, loop even naar de wc en bij terugkomst is je voertuig alweer opgeladen. Tenminste, dat is het idee van Fastned. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor laadstations aan snelwegen, onthulde gisteren een nieuw snellaadstation voor elektrische auto’s. Aan de A8, net boven Amsterdam, gaat het laden ‘honderd keer sneller dan thuis’.

Dat komt door een koelingssysteem waardoor er sneller stroom door de kabel kan stromen. Directeur Michiel Langezaal richt zich met de nieuwe technologie op de toekomst. “Er komen nieuwe elektrische auto’s op de markt met een grotere batterij. Dit voorkomt het lange laden.” De nieuwe laadpalen hebben een vermogen van 350 kilowatt – zeven keer groter dan de huidige snellaadpalen. Daarmee kan een nieuwe elektrische auto in een kwartier tijd tot 500 kilometer rijafstand laden, claimt Fastned. Ook oudere elektrische auto’s kunnen aan de nieuwe palen worden opgeladen.

Het laden gaat sneller, de kosten voor de gebruiker blijven hetzelfde



Fastned heeft 63 snellaadstations in Nederland. Het bedrijf verwacht dit jaar in Duitsland 25 stations aan te leggen. De kosten voor de gebruiker blijven hetzelfde. Langezaal: “Het laden gaat sneller. Zo kunnen meer mensen per dag de stations gebruiken.”