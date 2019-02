Farmaceuten waarschuwen Nederland met strijd voor goedkopere medicijnen

Met deze waarschuwing reageert de farmaceutische industrie op de Nederlandse pogingen om de prijzen voor geneesmiddelen naar beneden te krijgen. In een brief aan minister Bruno Bruins van medische zorg schrijven de geneesmiddelenproducenten dat in Nederland 65.000 banen afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.

Omdat Nederland vol inzet op lage medicijnprijzen en de zo omstreden patentrechten van farmaceuten wil inperken, zullen geneesmiddelproducenten wel twee keer nadenken, voordat zij zich in Nederland vestigen, zo luidt de boodschap van de bedrijven.

Het Boston van Europa

En Nederland kan nog wel het ‘Boston van Europa’ worden, staat in de brief van de belangenorganisatie van (vooral) Amerikaanse bedrijven, de American Chamber of Commerce. Boston is een populaire vestigingsplaats voor de farmaceutische industrie. Een dergelijke status ligt ook voor Nederland binnen handbereik, omdat het Europees Medicijnagentschap dit jaar naar Amsterdam is verhuisd.

Dat heeft niet alleen voordelen voor de werkgelegenheid, maar ook voor de gezondheid van Nederlanders, omdat medicijnen sneller op de markt zouden komen, stellen de briefschrijvers. Bij de ondertekenaars zijn de namen van topmannen van farmaceuten Johnson & Johnson en AstraZeneca, maar bij de Amerikaanse belangenclub zijn onder andere ook MSD, Gilead, Pfizer en Biogen aangesloten.

Biogen kwam vorig jaar ongewild in het nieuws toen Zorginstituut Nederland weigerde een half miljoen euro te betalen voor zes injecties, die patiënten met een zeldzame spierziekte in het eerste jaar van hun behandeling nodig hebben. Dat was niet de enige keer dat de farmabedrijven in het nieuws kwamen vanwege de hoge prijs van medicijnen.