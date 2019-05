Familie Ewold Horn verbijsterd over zijn dood: ‘Dat je als ontvoerder na zeven jaar nóg geen genade voelt’

Klaas Nanninga laat de dubbelhoorn­ige neushoornvogel zien in zijn natuurmuseum aan huis in de stad Groningen. Al zijn opgezette dieren zijn hem lief, maar de preparaten die zijn dierbare vriend Ewold Horn (59) maakte zijn hem bijzonder dierbaar – zeker nu.

“Kijk dan hoe elk veertje op zijn plek zit”, zegt hij, een zucht, bijna. “Hoe die ogen zijn afgewerkt.” Het was een andere neushoornvogel, de Sulu-neushoornvogel, die Horn in februari 2012 naar de Filippijnen voerde. Veertig exemplaren waren er nog op aarde, en de Groninger wilde er dolgraag eentje zien.

Eindeloos geduld

Maar de reis kreeg een dramatische wending. Samen met een Zwitserse vriend en hun Filippijnse gids werd hij ontvoerd door Abu Sayyaf. Deze moslimgroep strijdt voor autonomie en ontvoert buitenlanders in ruil voor losgeld. De gids liet zich, met gevaar voor eigen leven, uit het bootje glijden. De Zwitser ontsnapte in 2014. Horn was toen te zwak om mee te vluchten. Nanninga: “En nu was hij op de vlucht, zó frustrerend dichtbij. Hij had gewond kunnen raken, opgelapt in een ziekenhuis. Het had gekund. Dat hij leefde. Dat hoop je al die jaren.”

Hoe kún je, vraagt de bioloog, retorisch, iemands leven afpakken voor geld? Nanninga ziet de gevoelige, solistische, ingetogen Ewold zo voor zich, met eindeloos geduld, een fijn pincet en overal veren, die stuk voor stuk weer op hun plek moesten. “Daar was hij uren mee bezig. Ook al zou een leek de waarde nooit zien – híj zag het, het was zijn beroepseer.”

Dieren prepareren is een combinatie van ambacht en techniek, vertelt hij, een vak dat veel van je persoonlijkheid laat zien. “Je moet de vogel kennen tot in de finesses: zó beweegt hij, zó kijkt hij. De plaatsing van de ogen, dat is een kwestie van millimeters. Neem nou de oehoe die zich op een roek stort.” Nanninga’s ogen glimmen bij de vitrine. “Je zíet de adrenaline in zijn ogen, in zijn houding.”