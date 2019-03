Facebook zoekt een nieuwe identiteit

In zijn jongste bijdrage op zijn eigen facebookaccount, lijkt Zuckerberg te kiezen voor niet minder dan een complete koersverlegging. Facebook moet, net als zijn volle dochters Instagram en WhatsApp, worden omgebouwd tot een ‘privacygericht berichten- en sociaal netwerkplatform’, schrijft Zuckerberg.

Volgens de baas van het miljardenbedrijf praten mensen tegenwoordig liever op het digitale equivalent van de huiskamer in plaats van op het digitale dorpsplein. ‘Als ik denk aan de toekomst van internet, geloof ik dat een op privacy gericht communicatieplatform nog belangrijker zal worden dan de open platforms van vandaag.’ Aldus Zuckerberg in het flinke epistel op zijn account.

Hij gaat niet gedetailleerd in op wat dit precies voor gebruikers van Facebook betekent. Wel liet Zuckerberg al eerder weten dat hij privéberichten via Messenger, in navolging van WhatsApp, wil versleutelen. Door die zogeheten encryptie kan Facebook niet meer zien waar bezoekers onderling over praten.

Gezien de vele verwijzingen naar privacy ( het woord komt 21 keer in het stuk voor) lijkt het statement van de facebooktopman te zijn ingegeven door aanhoudende kritiek over hoe het bedrijf met de gegevens van zijn gebruikers om gaat. “Dit is de zoveelste move van Facebook na een moeilijk jaar waarin het zowel door overheden als burgers over privacy op de vingers zijn getikt”, zegt José van Dijck, hoogleraar digitale samenleving en mediacultuur aan de Universiteit Utrecht. “De definitie die Facebook heeft van privacy is altijd een andere geweest dan die van privacyexperts en waakhonden: voor Facebook gaat het om de bescherming van gebruikersgegevens tegen inkijk van overheden, maar het gaat natuurlijk ook over de bescherming van die gegevens tegen inkijk door Facebook. Met deze verklaring reageren ze op de kritiek die met name uit Europa komt.”

Reputatie

Zuckerberg laat in zijn tekst verschillende keren blijken dat hij zich bewust is van de toenemende afkeer over de strategie van het bedrijf. ‘Dit betekent dat u standpunten inneemt over belangrijke kwesties met betrekking tot de toekomst van internet’, schrijft hij bijvoorbeeld. Even verderop in zijn verklaring gaat Zuckerberg zelfs min of meer door de knieën door op te tekenen: ‘Ik begrijp dat veel mensen niet denken dat Facebook zo’n op privacy gericht platform kan of zelfs wil bouwen – omdat we eerlijk gezegd geen sterke reputatie hebben voor het bouwen van privacybeveiligingsservices, en we ons historisch hebben gericht op tools voor meer open delen.’

De grote vraag is nu hoe Facebook zijn verdienmodel overeind wil houden. Het heeft met versleutelde berichtenservices immers geen inzage meer in wat gebruikers met elkaar delen. Met als gevolg dat het ook niet meer mogelijk is om ‘persoonsgericht’ op het sociale platform te adverteren.